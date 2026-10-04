Na području TK evidentirane 22 prijave nepravilnosti tokom izbornog dana

Tokom izbornog dana na području Tuzlanskog kantona evidentirane su 22 prijave nepravilnosti na biračkim mjestima. Četiri prijave proslijeđene su Operativnom štabu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, a bit će dostavljene i Centralnoj izbornoj komisiji BiH na dalje postupanje.

Među prijavljenim slučajevima izdvajaju se dva evidentirana na području Banovića i Živinica, o kojima je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona. Po uputama dežurnih tužilaca, policijski istražitelji poduzeli su određene mjere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice. Nakon analize prikupljenih informacija, odluku o daljem postupanju donijet će Tužilaštvo TK, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Federacije BiH.

Iz Uprave policije MUP-a TK navode da se većina prijava odnosila na dolazak starijih osoba na biračka mjesta sa uputama za glasanje ili papirićima na kojima su bili ispisani određeni brojevi. Takvo postupanje, prema policijskim informacijama, samo po sebi ne predstavlja prekršaj niti krivično djelo. Jedan od četiri slučaja proslijeđena nadležnim institucijama odnosio se upravo na ovu vrstu prijave.U jednom slučaju, zbog narušavanja javnog reda i mira, izdat je prekršajni nalog.

Iz Uprave policije MUP-a TK ocjenjuju da je sigurnosna situacija tokom izbornog dana bila na zadovoljavajućem nivou.

Većina biračkih mjesta zatvorena je u 19 sati, dok je na pojedinim mjestima glasanje trajalo duže zbog kašnjenja prilikom otvaranja. Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK nastavit će pružati tehničku podršku i osiguravati glasački materijal sve do njegove predaje Centralnoj izbornoj komisiji BiH.