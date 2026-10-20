Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 21.10.2026. godine (srijeda) na području:

1.Grada Tuzle u naselju Gornja Grabovica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2.Grada Gračanice:

– u naseljima: Pribava, dio industrijske Pribava,te dio naselja Donja Lohinja i dio naselja Gornja Lohinja u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naseljima: Seljanuša, Daništa, Straževac, Žuže, kompletno naselje Vranovići i kompletna naselja Gornji Doborovci i Doborovci u vremenu od 12:00 do 14: 00 sati.

3.Opštine Kladnja u naseljima: Stupari,Dubrava,Prijanovići,Trnovače Stuparske,Noćajevići,Đerići,Rujići,Krivajevići,Suha,Brlošci i Gojakovićiu vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Dana 22.10.2026. godine (četvrtak) na području:

1.Grada Tuzle:

– u naselju Gornja Obodnica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naselju Trstje i ulici Tuzlanskog partizanskog odreda u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2.Grada Živinica u naseljima: Juroševići i Vrnojevićiu vremenu od 09:00 do 15:00 sati.