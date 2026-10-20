Sutra obustava saobraćaja u jednoj od prometnijih ulica u Tuzli

Nedžida Sprečaković
Aleja Alije Izetbegovića
Foto: Grad Tuzla

Obustava saobraćaja u Tuzli najavljena je za sutra, 21. oktobra, u dijelu ulice Aleja Alije Izetbegovića, zbog radova na orezivanju drveća. Saobraćaj će biti privremeno zaustavljen u periodu od 8 do 15 sati, saopćeno je iz Gradske uprave Tuzle.

Radovi će se izvoditi na dionici od objekta Tuzlanske banke do kružnog toka kod hotela Mellain. Tokom izvođenja radova saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle pozvali su vozače da koriste alternativne putne pravce kako bi se izbjegle poteškoće u saobraćaju.

Stanari i korisnici poslovnih prostora na ovoj dionici trebaju prilagoditi kretanje i parkiranje vozila do završetka radova, uz obavezno poštivanje postavljene signalizacije.

Privremena obustava saobraćaja u Tuzli planirana je do 15 sati, kada je predviđen završetak radova na orezivanju drveća.

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