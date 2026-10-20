Vučić ili studenti? U nedjelju izbori u Srbiji

Izbori u Srbiji bit će održani u nedjelju, 25. oktobra, a glavna politička borba vodi se između liste Aleksandra Vučića i Studentske liste, koja je izrasla iz masovnih protesta protiv vlasti.

Nakon gotovo 14 godina dominacije Srpske napredne stranke (SNS), Srbija ulazi u izbornu završnicu u kojoj obje strane najavljuju pobjedu, dok istraživanja javnog mnijenja i političke analize ukazuju na neizvjesnu utrku.

Na prijevremenim parlamentarnim izborima pravo glasa ima oko 6,45 miliona građana. Za 250 mjesta u Narodnoj skupštini Srbije takmiči se 18 izbornih lista s ukupno 2.148 kandidata, ali najveću pažnju privlači direktno političko nadmetanje Vučića i studentskog pokreta.

Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji predvodi listu „Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija“, uvjeren je da će njegova politička opcija ostvariti ubjedljivu pobjedu. Njegov glavni cilj je povratak na čelo izvršne vlasti, ovaj put na funkciju premijera.

Vučić najavljuje pobjedu s najmanje 400.000 glasova razlike

Gostujući na televiziji Pink, Vučić je u ponedjeljak izjavio da Studentska lista nema šanse za pobjedu i da će razlika u glasovima biti znatno veća nego što njegovi politički protivnici očekuju.

„Oni sami sebe obmanjuju pričom da će pobijediti. Njihovi lideri znaju da gube“, rekao je Vučić.

Dodao je da očekuje najmanje 400.000 glasova prednosti u odnosu na glavnog konkurenta, poručivši da će rezultat iznenaditi njegove protivnike.

S druge strane, predstavnici Studentske liste tvrde da imaju dovoljno podrške da smijene vlast koja Srbijom upravlja od 2012. godine.

Studentska lista vjeruje u pobjedu i poziva na veliku izlaznost

Studentska lista „Studenti pobjeđuju“ nastala je iz protesta koji su započeli nakon tragedije na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, kada je u novembru 2024. godine u padu nadstrešnice poginulo 16 ljudi. Protesti su prerasli u širi pokret koji zahtijeva odgovornost institucija, borbu protiv korupcije i političke promjene.

Za razliku od tradicionalnih političkih stranaka, Studentska lista nema jednog političkog lidera. Među kandidatima su univerzitetski profesori, ljekari, stručnjaci iz različitih oblasti i aktivisti, a prvi na listi je profesor i kardiolog Ilija Srdanović.

Katarina Stanković, jedna od predstavnica Studentske liste, izjavila je za Insajder da optimizam zasnivaju na istraživanjima njihovih stručnih timova i podršci koju dobijaju tokom susreta s građanima.

„Ta istraživanja kažu da imamo dobru poziciju trenutno i nadam se da ćemo to još da poboljšamo do samih izbora“, poručila je Stanković.

Posebno je naglasila značaj velike izlaznosti i kontrole izbornog procesa, navodeći da je Studentska lista osigurala kontrolore na svim biračkim mjestima.

Oliver Tošković, profesor psihologije i kandidat Studentske liste, izjavio je za N1 da aktuelna vlast prvi put nakon 14 godina ima ovako snažnog političkog protivnika.

Prema njegovoj ocjeni, izbori predstavljaju priliku da se protestni pokret, nastao iz nezadovoljstva građana, pretvori u političku promjenu kroz institucije.

Šta pokazuju ankete, ko ima veće šanse za pobjedu?

Prema istraživanju agencije Faktor plus, objavljenom u septembru, Vučićeva lista imala je podršku 48,6 posto ispitanika, dok je Studentska lista bila na 37,1 posto. Iako je prednost bila na strani vladajuće koalicije, podrška studentima porasla je za 5,6 procentnih poena u odnosu na prethodno istraživanje, dok je Vučićeva lista zabilježila rast od 1,4 procentna poena.

Takvi podaci daju prednost SNS-u, ali ne predstavljaju garanciju izborne pobjede. Analitičari upozoravaju da rezultati anketa nisu konačna prognoza, posebno u političkoj atmosferi koju obilježavaju snažna polarizacija i mobilizacija birača.

Dodatnu neizvjesnost donosi činjenica da su pojedine opozicione stranke odlučile podržati studentski pokret umjesto samostalnog izlaska na izbore. Time se politička borba sve više pretvara u svojevrsno izjašnjavanje građana o nastavku Vučićeve vlasti ili promjeni političkog sistema.

Strah od izbornih nepravilnosti i osporavanja rezultata

Osim pitanja pobjednika, pažnja javnosti usmjerena je i na uslove u kojima će izbori biti održani. Opozicija, studenti i organizacije civilnog društva upozoravaju na mogućnost pritisaka na birače, zloupotreba i nepravilnosti u izbornom procesu.

Zabrinutost su izrazili i međunarodni posmatrači, među njima predstavnici Evropske unije, OSCE-a i Vijeća Evrope. Ukazali su na političke tenzije, neprijateljsku retoriku i neprovedene preporuke koje se odnose na biračke spiskove, sigurnost birača i rad institucija.

Vučić odbacuje optužbe i tvrdi da će vlast spriječiti svaki pokušaj manipulacije rezultatima. Studentski predstavnici, istovremeno, najavljuju kontrolu glasanja i pozivaju građane da u što većem broju izađu na birališta.

Zlatko Kokanović, kandidat Studentske liste, u intervjuu za list Danas poručio je da se studentski pokret zalaže za mirnu i nenasilnu promjenu vlasti. Na pitanje šta bi se dogodilo ukoliko obje političke opcije proglase pobjedu, kazao je da vjeruje kako postoje pripremljeni planovi, ali da oni neće biti objavljeni prije završetka izbora.

Biračka mjesta u Srbiji bit će zatvorena u nedjelju u 20 sati. Rezultati će pokazati hoće li SNS zadržati vlast ili će studentski pokret, nastao iz protesta, uspjeti ostvariti političku promjenu.