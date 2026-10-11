Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK
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Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 12.10.2026. godine (ponedjeljak) na području:
1. Grada Tuzle u dijelu naselja Gornja Tuzla i naselja Kovačica u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.
2. Grada Živinica u naselju Breze u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.
3. Grada Srebrenika u naseljima Falešići, Gornji Moranjci i Čekanići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
4. Grada Gračanice:
– u dijelu industrijske zone u Stjepan Polju ispod ceste i dijelu industrijske zone u Gračanici ispod magistralne ceste u vremenu od 10:00 do 11:00 sati,
– u naselju Lukavica u vremenu od 15:00 do 16:00 sati.
5. Općine Doboj Istok:
– u dijelu industrijske zone u naseljima Velika Brijesnica i Mala Brijesnica u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.
– u dijelu naselja Klokotnica, te na komplet području naselja Stanić Rijeka i Lukavica Rijeka u vremenu od 15:00 do 16:00 sati.

Dana 13.10.2026. godine (utorak) na području:
1. Grada Tuzle u dijelu ulica Fra Grge Martića i Pazar u vremenu od 08:30 do 13:00 sati.
2. Grada Srebrenika u naselju Čojluk Polje u vremenu 09:00 do 15: 00 sati.

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Planska isključenja električne energije na području TK

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Planska isključenja električne energije na području TK

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Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Planska isključenja električne energije u TK

Vijesti

Planska isključenja električne energije u TK

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Planska isključenja električne energije na području TK

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