Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 12.10.2026. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle u dijelu naselja Gornja Tuzla i naselja Kovačica u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2. Grada Živinica u naselju Breze u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

3. Grada Srebrenika u naseljima Falešići, Gornji Moranjci i Čekanići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

4. Grada Gračanice:

– u dijelu industrijske zone u Stjepan Polju ispod ceste i dijelu industrijske zone u Gračanici ispod magistralne ceste u vremenu od 10:00 do 11:00 sati,

– u naselju Lukavica u vremenu od 15:00 do 16:00 sati.

5. Općine Doboj Istok:

– u dijelu industrijske zone u naseljima Velika Brijesnica i Mala Brijesnica u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.

– u dijelu naselja Klokotnica, te na komplet području naselja Stanić Rijeka i Lukavica Rijeka u vremenu od 15:00 do 16:00 sati.

Dana 13.10.2026. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzle u dijelu ulica Fra Grge Martića i Pazar u vremenu od 08:30 do 13:00 sati.

2. Grada Srebrenika u naselju Čojluk Polje u vremenu 09:00 do 15: 00 sati.