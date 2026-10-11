Građani BiH moći će blokirati neželjene reklamne pozive i poruke: Uvodi se registar „Ne zovi“

Građani Bosne i Hercegovine uskoro će moći besplatno zaštititi svoje telefonske brojeve od neželjenih reklamnih poziva i poruka upisom u javni registar „Ne zovi“. Novo pravilo Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) obuhvatit će korisnike mobilnih i fiksnih telefona, a zabrana će se odnositi i na marketinške pozive političkih stranaka, vjerskih zajednica i humanitarnih organizacija.

Vijeće RAK-a donijelo je Pravilo 102/2026 o javnom elektronskom registru „Ne zovi“ na sjednici održanoj 23. septembra, a dokument je objavljen u Službenom glasniku BiH 9. oktobra.

Cilj je omogućiti korisnicima da sami odluče žele li primati pozive i poruke kojima se reklamiraju proizvodi, usluge ili druge aktivnosti.

Kako će se građani moći upisati u registar „Ne zovi“?

Upis u registar bit će besplatan, a građani će zahtjev podnositi svom telekom operateru, odnosno kompaniji kod koje koriste telefonski broj.

Operateri će biti obavezni osigurati jednostavne i dostupne načine prijave, uključujući elektronske servise.

Nakon podnošenja zahtjeva, broj će morati biti upisan u registar u roku od tri radna dana, a korisnik će dobiti besplatnu potvrdu o upisu.

Pravo na upis imat će korisnici koji imaju ugovor s operaterom, ali i korisnici prepaid brojeva, pod uslovom da je njihov identitet registrovan kod operatera.

U registar će svoje brojeve moći upisati i pravna lica.

Građani koji promijene mobilnog operatera, ali zadrže isti telefonski broj, neće morati ponovo podnositi zahtjev.

Koji pozivi i poruke će biti zabranjeni?

Zabrana će obuhvatiti reklamne telefonske pozive, uključujući one koje upućuju automatski sistemi, kao i marketinške SMS i MMS poruke te faks poruke.

Pravilo se neće odnositi samo na kompanije koje prodaju proizvode i usluge. Obuhvaćeni su i promotivni pozivi i poruke političkih stranaka, vjerskih zajednica i humanitarnih organizacija.

Ipak, postoji važan izuzetak. Ako je korisnik ranije dao pisanu saglasnost za primanje reklamnih poruka, određeni oglašivač moći će ga nastaviti kontaktirati.

Zbog toga će građani prilikom prijave moći odabrati da povuku sve ranije date saglasnosti za direktni marketing.

Kada će registar početi raditi?

Iako je pravilo već objavljeno, registar „Ne zovi“ neće odmah biti dostupan za upis.

Pravilo stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku BiH, nakon čega direktor RAK-a ima rok od 30 dana za donošenje administrativno-tehničkog uputstva.

Registar bi zatim trebao biti uspostavljen u roku od 120 dana od stupanja tog uputstva na snagu.

Planirano je da bude dostupan putem adrese nezovi.rak.ba, gdje će biti moguće provjeriti je li određeni broj upisan u registar, bez mogućnosti pregledanja cjelokupne baze telefonskih brojeva.

Ukoliko korisnici i nakon upisa budu primali neželjene marketinške pozive, za postupanje po prigovorima bit će nadležni organi za zaštitu potrošača i ličnih podataka, a ne RAK.

Uvođenjem registra „Ne zovi“ Bosna i Hercegovina usklađuje pravila u oblasti elektronskih komunikacija s evropskim propisima o privatnosti.