Dan državnosti Bosne i Hercegovine, koji se obilježava sutra, 25. novembra, bit će neradni dan u Federaciji BiH, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

U skladu sa zakonskim odredbama, na ovaj dan državni organi, preduzeća i druga pravna lica neće raditi.

Iz Ministarstva podsjećaju da se Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježava samo jedan dan, odnosno na dan praznika.

Dan državnosti obilježava se u znak sjećanja na prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH), održano 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić Gradu.

Zasjedanju je prisustvovalo 247 delegata iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, a usvojenom Rezolucijom obnovljena je državnost BiH i potvrđena ravnopravnost njenih naroda.

Ove godine obilježavaju se 83 godine od donošenja historijskih odluka ZAVNOBiH-a, kojima su postavljeni temelji savremene državnosti Bosne i Hercegovine.