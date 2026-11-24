Novi zakon o duhanskim proizvodima, koji priprema Evropska komisija, mogao bi biti predstavljen početkom 2027. godine, nakon što je postupak revizije postojećih propisa naišao na prepreke. Planirane izmjene trebale bi obuhvatiti tradicionalne cigarete, ali i elektronske cigarete, grijane duhanske proizvode i nikotinske vrećice, uz mogućnost uvođenja strožijih ograničenja.

Evropska komisija prvobitno je namjeravala predstaviti prijedlog do kraja 2026. godine. Međutim, Odbor za regulatorni nadzor Evropske komisije 9. novembra dao je drugo negativno mišljenje o procjeni utjecaja planiranih izmjena, čime je usporen zakonodavni postupak.

Zbog toga se predstavljanje novih pravila sada očekuje tokom 2027. godine, iako Evropska komisija još nije zvanično potvrdila novi datum.

Novi zakon o duhanskim proizvodima mogao bi donijeti strožija ograničenja

Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na proširenje postojećih evropskih propisa na nove kategorije duhanskih i nikotinskih proizvoda, čija se upotreba posljednjih godina povećava.

Među mogućim mjerama nalaze se dodatna ograničenja aroma u elektronskim cigaretama i drugim nikotinskim proizvodima, strožiji zahtjevi za pakovanje i označavanje te izmjene pravila o oglašavanju.

Posebna pažnja posvećena je digitalnom marketingu, uključujući promociju duhanskih i nikotinskih proizvoda putem društvenih mreža. Evropske institucije nastoje unaprijediti zaštitu djece i mladih od proizvoda koji sadrže nikotin, naročito onih koji se na tržištu pojavljuju u različitim okusima i atraktivnim pakovanjima.

Ipak, konkretne zabrane i ograničenja još nisu usvojeni. Riječ je o mogućim zakonskim rješenjima koja će tek biti predmet daljnjih procedura i usaglašavanja.

Zašto je odgođeno predstavljanje novih pravila?

Odbor za regulatorni nadzor zadužen je za provjeru kvaliteta analiza na kojima se zasnivaju važni zakonodavni prijedlozi Evropske komisije. Negativno mišljenje znači da prateća procjena utjecaja nije dobila potrebnu podršku te da je potrebno dodatno obrazložiti i preispitati predložene mjere.

To ne znači da je reforma odbačena, nego da se njena priprema suočava s dodatnim proceduralnim zahtjevima.

Evropska komisija ranije je potvrdila da nastavlja rad na izmjenama zakonodavstva kojim se uređuju proizvodnja, prodaja i promocija duhanskih proizvoda.

Odvojeno se pregovara o porezima na duhan

Istovremeno s pripremom novih pravila o duhanskim proizvodima, države članice Evropske unije vode odvojene pregovore o izmjenama sistema oporezivanja. Razmatra se usklađivanje minimalnih akciza i proširenje poreskih pravila na pojedine nove kategorije nikotinskih proizvoda.

Ovaj postupak nije isto što i reforma propisa o proizvodnji, pakovanju i oglašavanju, pa se odluke o oporezivanju donose kroz zasebnu proceduru.

Ako novi zakon o duhanskim proizvodima bude predstavljen 2027. godine, to neće značiti i njegov automatski početak primjene. Prijedlog će morati proći odgovarajući zakonodavni postupak na nivou Evropske unije.