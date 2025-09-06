Šta donosi novi zakon o penzijama

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je u proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se predviđa niz novina s ciljem jačanja stabilnosti i pravednosti penzijskog sistema u Federaciji BiH.

Predložene izmjene nastale su kao odgovor na zahtjeve predstavnika penzionera, ali i iz potrebe da se sistem učini održivijim i pravednijim. Najvažnija novina je novi model usklađivanja penzija koji će se provoditi redovno, dva puta godišnje, a koji će bolje pratiti ekonomske pokazatelje i kretanja. Također, uvodi se više nivoa najniže penzije, u zavisnosti od dužine radnog staža koji je penzioner ostvario.

Izmjenama se pojednostavljuju procedure, preciziraju osnovice za određene naknade, te usklađuju rokovi i procedure za redovno usklađivanje penzija. Posebna pažnja posvećena je jačanju zaštitnih mehanizama kako bi se spriječilo smanjenje već dostignutih prava. Zakon predviđa i proširenje prava na naknadu troškova sahrane, koje će ubuduće moći ostvariti i osobe koje su te troškove snosile, a ne isključivo članovi uže porodice.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić naglasio je da niko neće izgubiti nijedno pravo koje je već stečeno, dok se istovremeno gradi održiv i pravedan sistem za buduće generacije. „Naš zadatak je da pokažemo da se penzija stiče radom, a ne kroz različite statuse ili zasluge. Time štitimo dostojanstvo sadašnjih i budućih penzionera“, kazao je Delić.

Iz Ministarstva podsjećaju da ovaj prijedlog predstavlja nastavak reformskih procesa Vlade Federacije BiH s ciljem jačanja socijalne sigurnosti penzionera i dugoročne stabilnosti penzijskog sistema.