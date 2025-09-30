Dom naroda Federalnog parlamenta usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, kojim se produžava rok za otpis zateznih kamata privrednim subjektima i drugim poreznim obveznicima koji izmire glavni dug.

Kamate nastale do 31. decembra 2023. godine bit će otpisane u cijelosti, pod uslovom da dužnik plati glavninu duga u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu zakona.

Ranije izmjene iz 2019. godine predviđale su otpis polovine kamata ako se glavni dug uplati u roku od 12 mjeseci, a prema podacima Porezne uprave FBiH tada je naplaćeno više od 54 miliona KM glavnog duga i troškova prinudne naplate, dok je otpisano oko 23 miliona KM kamata.

Do kraja 2024. godine porezni obveznici podnijeli su ukupno 2.870 zahtjeva za otpis kamata, a Porezna uprava donijela je 2.728 rješenja. Razlika između broja zahtjeva i izdatih rješenja nastala je zbog isteka roka za uplatu, koji je bio 21. oktobra 2024. godine.

Federalna vlada, kao predlagač, obrazložila je da su produženje roka i nove mjere uvedeni zbog interesa obveznika i pozitivnih efekata prethodnih rješenja.

Zakon stupa na snagu nakon objave u Službenim novinama Federacije BiH.