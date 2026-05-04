Danas hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

U Sarajevu bi danas u 11:00 sati trebala biti održana hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Sjednicu je sazvao predsjedavajući Kemal Ademović, a na dnevnom redu nalazi se samo jedna tačka, Prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

Usvajanje ovog zakona jedan je od ključnih uslova kako Bosna i Hercegovina ne bi dospjela na sivu listu Moneyvala. U slučaju da BiH ne ispuni tražene uslove, finansijske transakcije iz zemlje i prema njoj mogle bi biti pod pojačanim nadzorom, što bi značajno usporilo njihovo provođenje.

Dodatne kontrole mogle bi se odraziti i na uvoz i izvoz robe, što bi stvorilo probleme u vanjskotrgovinskom poslovanju i na graničnim prelazima.

Rad Doma naroda već mjesecima je blokiran zbog izostanka delegata HDZ-a i SNSD-a, čime se onemogućava kvorum za odlučivanje. Ipak, za današnju sjednicu ranije je potvrđeno da će prisustvovati delegati SNSD-a Nikola Špirić, Sredoje Nović i Radovan Kovačević, jer je, kako su naveli, sjednica zakazana u skladu s Poslovnikom.