Dom naroda Federacije BiH zasjeda 11. novembra

Ali Huremović
Dom naroda Federacije BiH zasjeda 11. novembra

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Tomislav Martinović zakazao je za utorak, 11. novembra, nastavak 22. redovne sjednice.

U preostalom dnevnom redu nalazi se nekoliko izvještaja o radu federalnih fondova i agencija, te predložene odluke o zaduženju Federacije radi realizacije više projekata. Među temama je i odluka o utvrđivanju područja od značaja za Federaciju BiH – Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Prvi dio ove sjednice održan je 30. oktobra, a prekinut je nakon što su delegati većinom glasova prihvatili novi Statut Radio-televizije Federacije BiH. Tada su usvojeni i Zakon o zaštiti prava na pravično suđenje u razumnom roku, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o roditeljima njegovateljima te Strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji BiH za period 2025–2030. godina. Delegati su upoznati i s izvještajem o prošlogodišnjoj realizaciji Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici.

Ovog mjeseca zasjedat će i Predstavnički dom. Predsjedavajući Dragan Mioković sazvao je redovnu sjednicu za 20. novembar, na čijem su dnevnom redu izvještaji o radu Federalne vlade u 2023. i 2024. godini.

Dan kasnije, 21. novembra, zakazane su i dvije vanredne sjednice Doma. Na prvoj će se raspravljati o „Informaciji o navodnim nelegalnim radnjama premijera Nermina Nikšića i uplitanju u rad policijskih organa Federacije BiH“, dok će druga biti posvećena „Informaciji o gubitku radnih mjesta u Federaciji BiH u periodu decembar 2024 – septembar 2025. godine“.

Kako je navedeno u službenom pozivu, materijali za raspravu bit će dostavljeni naknadno.

