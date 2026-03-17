Dom naroda FBiH danas o bankama, elektronskom novcu i pravima pacijenata

Nedžida Sprečaković
Dom naroda Parlamenta FBiH zasjeda danas, na dnevnom redu nekoliko tačaka

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH danas će na sjednici razmatrati niz zakonskih rješenja, među kojima se izdvajaju Prijedlog zakona o dopuni Zakona o bankama i Prijedlog zakona o elektronskom novcu, za koje je predložen hitni postupak.

Ovi zakoni usmjereni su na jačanje transparentnosti finansijskog sistema i njegovo usklađivanje sa savremenim tokovima, posebno u segmentu digitalnih finansija.

Na dnevnom redu nalaze se i izmjene Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, kao i izmjene i dopune Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom u Federaciji BiH, koje će se razmatrati po skraćenom postupku.

Delegati će raspravljati i o zakonima koji se odnose na finansijski nadzor i upravljanje, uključujući izmjene Zakona o deviznom poslovanju i Zakona o leasingu.

Posebnu pažnju mogla bi izazvati inicijativa delegatkinje Silve Banović, koja je predložila zakon o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji BiH.

Na dnevnom redu su i Prijedlog zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, te Nacrt zakona o dopunama Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata.

Delegati će se izjasniti i o izvještajima o radu Vlade Federacije BiH za 2023. i 2024. godinu.

Početak sjednice zakazan je za 12 sati.

