Dom naroda Parlamenta Federacije BiH danas će na sjednici razmatrati niz zakonskih rješenja, među kojima se izdvajaju Prijedlog zakona o dopuni Zakona o bankama i Prijedlog zakona o elektronskom novcu, za koje je predložen hitni postupak.

Ovi zakoni usmjereni su na jačanje transparentnosti finansijskog sistema i njegovo usklađivanje sa savremenim tokovima, posebno u segmentu digitalnih finansija.

Na dnevnom redu nalaze se i izmjene Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, kao i izmjene i dopune Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom u Federaciji BiH, koje će se razmatrati po skraćenom postupku.

Delegati će raspravljati i o zakonima koji se odnose na finansijski nadzor i upravljanje, uključujući izmjene Zakona o deviznom poslovanju i Zakona o leasingu.

Posebnu pažnju mogla bi izazvati inicijativa delegatkinje Silve Banović, koja je predložila zakon o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji BiH.

Na dnevnom redu su i Prijedlog zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, te Nacrt zakona o dopunama Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata.

Delegati će se izjasniti i o izvještajima o radu Vlade Federacije BiH za 2023. i 2024. godinu.

Početak sjednice zakazan je za 12 sati.