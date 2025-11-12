Dom naroda Parlamenta FBiH bez saglasnosti o podršci mladima i putnoj infrastrukturi

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio je izvještaje federalnog Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i Fonda za zaštitu okoliša.

Delegati nisu podržali zaključke i preporuke s tematske sjednice Komisije za pitanja mladih, održane u saradnji sa Vijećem mladih Federacije BiH, Institutom za razvoj mladih KULT i Westminster fondacijom za demokratiju. Cilj sjednice bio je jačanje dijaloga između institucija i mladih te stvaranje uslova za sistemske promjene koje bi doprinijele boljoj podršci mladima u Federaciji BiH.

Učesnici te sjednice istakli su potrebu za funkcionalnim i održivim sistemom podrške mladima, koji bi prepoznavao njihove potrebe u obrazovanju, zapošljavanju, stanovanju, socijalnoj zaštiti i zdravlju. Zaključci su predviđali set mjera za sve nivoe vlasti, no bez podrške Doma naroda ne mogu biti provedeni. Za razliku od njih, članovi Predstavničkog doma ranije su dali podršku ovim zaključcima.

Delegati nisu usvojili izvještaj o radu i finansijskom poslovanju federalne Agencije za upravljanje oduzetom imovinom za drugo polugodište 2024. i prvo polugodište 2025. godine, ali su odobrili izvještaj ove agencije za prvih šest mjeseci 2024.

Većinom glasova prihvaćena je odluka o utvrđivanju područja od značaja za Federaciju BiH Međunarodni aerodrom Sarajevo, s ciljem zaštite prostora oko aerodroma od neplanske gradnje.

Dom naroda dao je podršku i kreditnom zaduženju od 79,9 miliona eura kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta „Pravedna tranzicija u odabranim regijama bogatim ugljem u Federaciji BiH“. Ovaj projekat obuhvata područja rudnika Zenica, Tuzla i Banovići, a sredstva su namijenjena razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, jačanju institucionalnog okvira za tranziciju, zatvaranju rudnika mrkog uglja Zenica, rekultivaciji zemljišta, uvođenju obnovljivih izvora energije te podršci rudarima u pronalaženju novih radnih mjesta.

U Rudniku Banovići planirana je instalacija fotonaponske elektrane i pilot-program dobrovoljnog napuštanja rudnika, dok će Elektroprivreda BiH realizovati slične aktivnosti i na području rudnika Kreka u Tuzli.

Sredstva iz zajma koristit će se i za informisanje lokalnih zajednica u Zenici, Tuzli i Banovićima o pozitivnim efektima tranzicije, poput smanjenja zagađenja, rekultivacije zemljišta i razvoja obnovljive energije.

Delegati nisu dali podršku prijedlogu zaduženja Federacije BiH kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za izgradnju putne poddionice Poprikuše – Nemila na Koridoru 5-C, vrijedne 95 miliona eura. Odluka nije dobila većinu ni nakon ponovljenog izjašnjavanja.

U ranijem dijelu sjednice delegati su većinom glasova usvojili novi Statut Radio-televizije Federacije BiH, Zakon o zaštiti prava na pravično suđenje u razumnom roku, Nacrt izmjena i dopuna Zakona o roditeljima njegovateljima te Strategiju za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH za period 2025–2030. godine.

Dom naroda razmatrao je i izvještaj o realizaciji Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici.