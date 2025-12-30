federalnu Strategiju za prevenciju ovisnosti za period od 2025. do 2035. godine, kao i na više važnih finansijskih i kadrovskih odluka, koje su, gotovo bez ikakve rasprave, usvojene većinom glasova delegata.

Fokus na prevenciju i zaštitu mladih

Federalna strategija za prevenciju ovisnosti, čiji je predlagač Vlada FBiH, predstavlja dugoročni okvir za borbu protiv ovisnosti o drogama, alkoholu, duhanu, igrama na sreću i prekomjernom korištenju interneta. Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković istakla je da se radi o strateškoj investiciji u zdravlje i budućnost mladih, naglašavajući da dokument jasno definiše modele prevencije, nosioce aktivnosti i rokove, s posebnim akcentom na obrazovni, zdravstveni i socijalni sektor.

Strategija je usvojena bez diskusije, što je obilježilo i veći dio današnjeg zasjedanja.

Odobrena nova zaduženja za Koridor 5c

Delegati Doma naroda dali su saglasnost i na dodatno kreditno zaduženje kod Evropska banka za obnovu i razvoj za finansiranje izgradnje dionice Poprikuše – Nemila na Koridoru 5c. Riječ je o izmijenjenom i obnovljenom ugovoru iz 2018. godine, kojim se Federacija BiH dodatno zadužuje za 95 miliona eura.

Rok otplate kredita je 11 godina, uz grace period od četiri godine, a sredstva su namijenjena završetku izgradnje dionice duge 5,5 kilometara. Krajnji korisnik kredita je Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Kredit za psihijatrijske klinike u Sarajevu i Mostaru

Dom naroda je odobrio i novo kreditno zaduženje po okvirnom sporazumu sa Razvojna banka Vijeća Evrope, koje se odnosi na rekonstrukciju i opremanje dvije psihijatrijske bolnice u Federaciji BiH, u Sarajevu i Mostaru.

Ukupna vrijednost projekta za Bosnu i Hercegovinu iznosi 11,135 miliona eura, od čega se na Federaciju BiH odnosi 3,465 miliona eura, uz rok otplate do 20 godina i grace period do pet godina.

Usvojeni izvještaji i podrška Filmskom centru Sarajevo

Bez rasprave su usvojeni i izvještaji o izvršenju programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za prethodne dvije godine, kao i informacije o reviziji privatizacije državnog kapitala i banaka. Delegati su odobrili i izvještaje o radu Javnog preduzeća Filmski centar Sarajevo, te zadužili Vladu FBiH da u budžetu za narednu godinu planira 450.000 KM za njegov rad, na inicijativu delegatkinje Vesne Saradžić.

Imenovanja i završetak sjednice

Dom naroda je dao saglasnost i na imenovanje Ismeta Ramovića, Ilije Baotića i Edina Kahrimanovića za članove Nadzornog odbora federalne Agencije za privatizaciju, kao i na imenovanje Odbora za žalbe građana, kojim će predsjedavati Emir Mehmedović, uz članove Ivana Miličevića i Selmu Ploskić.

Ovom 23. redovnom sjednicom u aktuelnom mandatu Dom naroda FBiH završio je zasjedanje, a termin naredne sjednice bit će poznat naknadno, uz ocjenu da je današnji rad obilježilo brzo donošenje odluka bez rasprave.