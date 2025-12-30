Dom naroda FBiH usvojio Strategiju za prevenciju ovisnosti i odobrio nova kreditna zaduženja

Nedžida Sprečaković
Dom naroda Parlamenta FBiH zasjeda danas, na dnevnom redu nekoliko tačaka
Dom naroda Parlamenta FBiH zasjeda danas, na dnevnom redu nekoliko tačaka

federalnu Strategiju za prevenciju ovisnosti za period od 2025. do 2035. godine, kao i na više važnih finansijskih i kadrovskih odluka, koje su, gotovo bez ikakve rasprave, usvojene većinom glasova delegata.

Fokus na prevenciju i zaštitu mladih

Federalna strategija za prevenciju ovisnosti, čiji je predlagač Vlada FBiH, predstavlja dugoročni okvir za borbu protiv ovisnosti o drogama, alkoholu, duhanu, igrama na sreću i prekomjernom korištenju interneta. Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković istakla je da se radi o strateškoj investiciji u zdravlje i budućnost mladih, naglašavajući da dokument jasno definiše modele prevencije, nosioce aktivnosti i rokove, s posebnim akcentom na obrazovni, zdravstveni i socijalni sektor.

Strategija je usvojena bez diskusije, što je obilježilo i veći dio današnjeg zasjedanja.

Odobrena nova zaduženja za Koridor 5c

Delegati Doma naroda dali su saglasnost i na dodatno kreditno zaduženje kod Evropska banka za obnovu i razvoj za finansiranje izgradnje dionice Poprikuše – Nemila na Koridoru 5c. Riječ je o izmijenjenom i obnovljenom ugovoru iz 2018. godine, kojim se Federacija BiH dodatno zadužuje za 95 miliona eura.

Rok otplate kredita je 11 godina, uz grace period od četiri godine, a sredstva su namijenjena završetku izgradnje dionice duge 5,5 kilometara. Krajnji korisnik kredita je Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Kredit za psihijatrijske klinike u Sarajevu i Mostaru

Dom naroda je odobrio i novo kreditno zaduženje po okvirnom sporazumu sa Razvojna banka Vijeća Evrope, koje se odnosi na rekonstrukciju i opremanje dvije psihijatrijske bolnice u Federaciji BiH, u Sarajevu i Mostaru.

Ukupna vrijednost projekta za Bosnu i Hercegovinu iznosi 11,135 miliona eura, od čega se na Federaciju BiH odnosi 3,465 miliona eura, uz rok otplate do 20 godina i grace period do pet godina.

Usvojeni izvještaji i podrška Filmskom centru Sarajevo

Bez rasprave su usvojeni i izvještaji o izvršenju programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za prethodne dvije godine, kao i informacije o reviziji privatizacije državnog kapitala i banaka. Delegati su odobrili i izvještaje o radu Javnog preduzeća Filmski centar Sarajevo, te zadužili Vladu FBiH da u budžetu za narednu godinu planira 450.000 KM za njegov rad, na inicijativu delegatkinje Vesne Saradžić.

Imenovanja i završetak sjednice

Dom naroda je dao saglasnost i na imenovanje Ismeta Ramovića, Ilije Baotića i Edina Kahrimanovića za članove Nadzornog odbora federalne Agencije za privatizaciju, kao i na imenovanje Odbora za žalbe građana, kojim će predsjedavati Emir Mehmedović, uz članove Ivana Miličevića i Selmu Ploskić.

Ovom 23. redovnom sjednicom u aktuelnom mandatu Dom naroda FBiH završio je zasjedanje, a termin naredne sjednice bit će poznat naknadno, uz ocjenu da je današnji rad obilježilo brzo donošenje odluka bez rasprave.

