Pratnja na porodu ipak na dnevnom redu: DF progurao tačku

Adin Jusufović
porod, pratnja
Foto: Damir Mašić (SDP) fokus.ba

Nakon jučerašnje rasprave u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, kada tačka o omogućavanju pratnje na porodu nije uvrštena na dnevni red uz obrazloženje da je bilo 48 glasova “za”, iako su iz Udruženja “Baby Steps” tvrdili da je na snimku vidljivo 50 glasova, danas je ipak došlo do promjene.

Na prijedlog Kluba DF-a usvojen je zaključak da se ta tačka uvrsti kao posljednja na dnevnom redu, a zaključak je prošao sa 65 glasova “za”, 15 suzdržanih i 10 protiv.

Iz “Baby Stepsa” su ranije poručili da se ne radi o tehničkoj grešci, nego o ozbiljnom propustu koji je, kako navode, zaustavio raspravu o jednom od osnovnih prava porodilja. Upozorili su da pogrešno prebrojavanje glasova ima stvarne posljedice, jer se žene i dalje porađaju bez pratnje, podrške i osjećaja sigurnosti.

