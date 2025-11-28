Lakić: Zakon koji čuva radna mjesta i otvara vrata BiH evropskom energetskom tržištu

Nedžida Sprečaković
Vedran Lakić, ministar Ministar energije, rudarstva i industrije
Foto: Arhiva/ Vedran Lakić, ministar Ministar energije, rudarstva i industrije

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručio je da je usvajanje Prijedloga zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini najbolji dokaz da država može funkcionisati kao jedinstven sistem kada postoji politička volja i fokus na evropske obaveze. Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH podržali su zakon u prvom čitanju, a predlagač je Vijeće ministara BiH.

Lakić ističe da je riječ o rješenju koje čuva radna mjesta, jača energetsku sigurnost i otvara pristup Bosni i Hercegovini evropskom tržištu električne energije. Kako je naglasio, usvajanje ovog zakona predstavlja ključni korak u ispunjavanju obaveza prema Evropskoj uniji, ali i u jačanju konkurentnosti domaćeg energetskog sektora.

Najvažniji cilj zakona je uspostavljanje uređenog veleprodajnog tržišta i formiranje berze električne energije u BiH. Ovim se ispunjava jedan od glavnih uvjeta za izuzeće Bosne i Hercegovine od primjene CBAM mehanizma, koji od 1. januara 2026. može imati značajne posljedice po domaću privredu ukoliko se ne ispune traženi standardi.

Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije zahvalili su poslanicima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na podršci, naglasivši da je riječ o važnom reformskom iskoraku. U saopćenju navode da očekuju da će i delegati Doma naroda podržati prijedlog kako bi zakon bio usvojen do kraja godine, čime bi Bosna i Hercegovina ispunila još jednu od obaveza na putu ka evropskim tokovima.

