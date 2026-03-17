Vlada FBiH usvojila programe u oblasti energije, rudarstva i industrije vrijedne 4,7 miliona KM

Nedžida Sprečaković
Rudnik Zenica mora djelovati, podrška ne može zamijeniti proizvodnju

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je programe u oblasti energije, rudarstva i industrije na jučerašnjoj telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, čime je odobreno ukupno 4,7 miliona KM za subvencije i ispunjavanje obaveza prema radnicima.

Odlukama su usvojena tri programa utroška sredstava u okviru tekućih transfera i drugih rashoda planiranih Budžetom Federacije BiH za 2026. godinu ovom ministarstvu.

Dva programa odnose se na uvezivanje radnog staža radnicima. Za subvencije javnim preduzećima u oblasti energije, rudarstva i industrije izdvojeno je 1.000.000 KM, dok je za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima planirano 735.000 KM.

Sredstva iz ovih programa predstavljaju grant sredstva i namijenjena su izmirenju dugovanja preduzeća za neuplaćene doprinose za PIO/MIO. Riječ je o radnicima koji će nakon uplate doprinosa ispuniti uslove za ostvarivanje prava na penzionisanje po bilo kojem osnovu. Dodjela sredstava vršit će se putem javnih poziva predviđenih programima.

Vlada je usvojila i Program utroška sredstava za upravljanje u oblasti energije, rudarstva i industrije kroz stavku tekućih transfera i drugih rashoda, odnosno subvencije javnim preduzećima za provođenje pravedne tranzicije, u iznosu od 3.000.000 KM.

Ova sredstva namijenjena su privrednom društvu RMU Zenica d.o.o. Zenica za izmirenje obaveza prema radnicima. Program obuhvata isplatu zaostalih plata i toplog obroka, naknada u slučaju smrti užih članova porodice, isplatu renti za djecu poginulih rudara i teške invalide rada, kao i bankarske troškove za februar 2026. godine.

Dio sredstava bit će usmjeren i na uplatu doprinosa za PIO za 27 radnika koji su tokom 2025. godine, zaključno sa 30. junom, stekli uslove za penzionisanje.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da o realizaciji programa redovno izvještava Federalno ministarstvo finansija i Vladu Federacije BiH, u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2026. godinu.

