Elvedina Muzaferija u novu skijašku sezonu ulazi s velikom promjenom u stručnom timu. Najbolja bosanskohercegovačka skijašica angažovala je Chrisa Knighta, iskusnog stručnjaka za brze discipline koji je godinama sarađivao s legendarnom Lindsey Vonn.

Na današnjoj konferenciji za medije u Sarajevu predstavila je planove za sezonu 2026/27. i otkrila da joj je glavni cilj plasman među 15 najboljih skijašica svijeta u superveleslalomu.

Iza Muzaferije je zahtjevan pripremni period tokom kojeg se prvi put u karijeri suočila s povredom. Zbog toga je morala napraviti pauzu u treninzima, ali je nakon oporavka nastavila pripreme, uključujući boravak na snijegu u Čileu.

„Ljeto je bilo dosta drugačije od dosadašnjih. Imala sam povredu, prvu u karijeri, ali smo nakon pauze nastavili s treninzima“, kazala je Muzaferija.

Iako je zbog povrede imala manje treninga na snijegu nego prethodnih godina, vjeruje da može spremno dočekati prve utrke.

Elvedina Muzaferija s novim trenerom želi među 15 najboljih

Dolazak Chrisa Knighta predstavlja jednu od najvećih promjena u karijeri bh. skijašice. Riječ je o treneru koji je tokom karijere radio s Lindsey Vonn, jednom od najuspješnijih alpskih skijašica svih vremena.

„To je najveća promjena u mojoj karijeri. Na kraju prošle sezone osjetila sam da mi je potrebna veća promjena i stupila sam u kontakt s Chrisom. Nakon dosta pregovora uspjeli smo postići dogovor, a prve treninge imali smo već u junu“, izjavila je Muzaferija.

Dodala je da Knight vjeruje u njen potencijal, iako je svjestan da bosanskohercegovački tim nema finansijske mogućnosti kakve je imao tokom saradnje s američkom skijašicom.

Pored Knighta, stručni tim čine serviser Henrich Katrenic, trener Edhem Bajrić i fizioterapeut Avdo Hodžić.

Glavni takmičarski cilj bit će napredak u superveleslalomu, disciplini u kojoj Muzaferija želi sezonu završiti među 15 najboljih u Svjetskom kupu, uz poboljšanje rezultata u spustu.

Prve utrke u decembru, Svjetsko prvenstvo u februaru

Sezona brzih disciplina Svjetskog kupa počinje od 11. do 13. decembra u američkom Beaver Creeku, gdje su na programu dva spusta i jedan superveleslalom.

Nakon toga slijede nastupi u švicarskom St. Moritzu, a posebno važan događaj bit će Svjetsko prvenstvo u Crans Montani, koje će se održati od 1. do 14. februara 2027. godine.

Muzaferija je istakla da se raduje nastupu na toj stazi, ali i povratku utrka Europa kupa za skijašice na Bjelašnicu, planiranih za februar naredne godine.

„Jako me raduje što se Europa kup za skijašice vraća u Bosnu i Hercegovinu. Odrasla sam na Bjelašnici i ovo je velika stvar za našu državu“, poručila je.

Elvedina Muzaferija će do početka takmičenja nastaviti pripreme u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će s novim stručnim timom raditi na formi za decembarske utrke Svjetskog kupa.