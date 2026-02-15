Muzaferija i Alić nastupile u veleslalomu, rekord za bh. skijanje

RTV SLON

Bosnu i Hercegovinu su na veleslalomskoj utrci Zimskih olimpijskih igara u Cortini d'Ampezzo danas predstavljale Elvedina Muzaferija i Esma Alić, a zapažen rezultat ostvarila je Muzaferija, koja je postavila novi najbolji plasman BiH u ženskom veleslalomu na Olimpijskim igrama.

Muzaferija je zauzela 32. mjesto s ukupnim vremenom 2:20.67, čime je nadmašila dosadašnji najbolji bh. rezultat u ovoj disciplini koji je držala Žana Novaković iz Sočija 2014. godine. U odnosu na pobjednicu utrke Federicu Brignone, Muzaferija je imala zaostatak od 7.17 sekundi.

Druga bh. takmičarka Esma Alić završila je veleslalom na 51. poziciji s ukupnim vremenom 2:35.83, a njen nastup u olimpijskoj konkurenciji predstavlja novo međunarodno iskustvo.

Zlatnu medalju osvojila je Italijanka Federica Brignone s ukupnim vremenom 2:13.50. Srebro su podijelile Sara Hector i Thea Louise Stjernesund, koje su imale identično vrijeme u obje vožnje.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Veleslalom u Cortini: Poznati rezultati prve vožnje za bh. takmičarke

Istaknuto

Esma Alić izlazi na stazu, prvi nastup na Igrama danas

Vijesti

Elvedina Muzaferija ostvarila historijski rezultat na ZOI Cortina: 16. mjesto u...

Sport

Elvedina Muzaferija sutra vozi Super-G na ZOI Milano Cortina 2026

Sport

Muzaferija završila nastup u spustu u Cortini

Istaknuto

Danas prvi nastup Elvedine Muzaferije na Olimpijskim igrama, evo gdje možete...

Magazin

Kako ramazanski post djeluje na želudac, crijeva i metabolizam?

Magazin

Recept za kiflice, domaće pecivo koje nestaje sa stola

Magazin

Njemački način sipanja goriva može vam donijeti uštedu

Magazin

Voće i povrće koje se najviše isplati kupovati u trgovinama

Istaknuto

PIO objavio korekciju obračuna penzija od 1. januara 2026. godine: Evo šta to znači za buduće penzionere

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]