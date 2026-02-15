Muzaferija i Alić nastupile u veleslalomu, rekord za bh. skijanje

Bosnu i Hercegovinu su na veleslalomskoj utrci Zimskih olimpijskih igara u Cortini d'Ampezzo danas predstavljale Elvedina Muzaferija i Esma Alić, a zapažen rezultat ostvarila je Muzaferija, koja je postavila novi najbolji plasman BiH u ženskom veleslalomu na Olimpijskim igrama.

Muzaferija je zauzela 32. mjesto s ukupnim vremenom 2:20.67, čime je nadmašila dosadašnji najbolji bh. rezultat u ovoj disciplini koji je držala Žana Novaković iz Sočija 2014. godine. U odnosu na pobjednicu utrke Federicu Brignone, Muzaferija je imala zaostatak od 7.17 sekundi.

Druga bh. takmičarka Esma Alić završila je veleslalom na 51. poziciji s ukupnim vremenom 2:35.83, a njen nastup u olimpijskoj konkurenciji predstavlja novo međunarodno iskustvo.

Zlatnu medalju osvojila je Italijanka Federica Brignone s ukupnim vremenom 2:13.50. Srebro su podijelile Sara Hector i Thea Louise Stjernesund, koje su imale identično vrijeme u obje vožnje.