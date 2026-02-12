Elvedina Muzaferija ostvarila historijski rezultat na ZOI Cortina: 16. mjesto u Super G

Selma Jatić
Elvedina Muzaferija ostvarila historijski rezultat na ZOI Cortina: 16. mjesto u Super G

Izvanredna bosanskohercegovačka skijašica Elvedina Muzaferija danas je u Super‑G utrci na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d’Ampezzo osvojila 16. mjesto, što predstavlja najbolji plasman u historiji zimskog olimpijskog sporta Bosne i Hercegovine. Njeno vrijeme iznosilo je 1:25.85.

„Ovaj rezultat posebno je značajan jer je postignut u uslovima u kojima naši sportisti često djeluju bez sistemske podrške, oslanjajući se isključivo na vlastiti rad, karakter i vjeru u cilj. Upravo iz tog razloga, Elvedinin uspjeh mnogi smatraju simbolički ravnim osvajanju medalje“, saopšteno je iz Olimpijskog komiteta BiH.

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine uputio je iskrene čestitke Elvedini, njenom stručnom timu i svima koji su podržavali njen nastup. Komitet je najavio i posebnu nagradu te nastavak podrške njenom daljnjem sportskom putu.

Elvedina, trostruka olimpijka, ovim rezultatom postala je inspiracija cijeloj zemlji, nadmašivši dosadašnje najbolje plasmane bh. sportista na zimskim olimpijadama.

