Elvedina Muzaferija sutra vozi Super-G na ZOI Milano Cortina 2026

Jasmina Ibrahimović

Bosanskohercegovačka skijašica Elvedina Muzaferija sutra će nastupiti u disciplini Super-G na Zimskim olimpijskim igrama Milano Cortina 2026, a utrka je zakazana za 12. februar u 11:30 sati.

Nastup Muzaferije dolazi nakon što je u nedjelju ostvarila najbolji olimpijski rezultat za Bosnu i Hercegovinu u spustu, zauzevši 20. mjesto, što je ujedno i historijski plasman za bh. alpsko skijanje na Zimskim olimpijskim igrama.

Uoči nove utrke Muzaferija je poručila da je zadovoljna ostvarenim, ali da njen krajnji cilj nije dostignut.

“U nedjelju sam vozila prvu utrku na ovim Olimpijskim igrama i ostvarila sam najbolji rezultat za Bosnu i Hercegovinu ikada, ali to definitivno nije moj finalni cilj. Znam da mogu puno bolje i više tako da se radujem Super-G utrci u četvrtak i nadam se što boljem rezultatu”, izjavila je Muzaferija.

Najbolji dosadašnji olimpijski rezultat Bosne i Hercegovine u disciplini Super-G bilo je 25. mjesto, ostvareno na igrama u Pekingu 2022. godine.

Direktan prijenos utrke najavljen je u programima BHRT-a i na platformi HBO Max.

