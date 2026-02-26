Elvedina Muzaferija nakon pada na treningu propušta spust u Andori

Najbolje svjetske skijašice okupile su se u Andori gdje se, nakon nastupa na Zimskim olimpijskim igrama Milano-Cortina 2026, nastavlja takmičenje FIS Svjetskog kupa. Među njima je i bosanskohercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija, koja je nažalost doživjela pad na prvom zvaničnom treningu i zbog povrede neće nastupiti u spustu.

Nezgoda se dogodila jučer pred kraj prvog sektora staze, kada je Muzaferija pri velikoj brzini, nakon manjeg doskoka, udarila u kapiju, potom o stazu i zaštitnu ogradu.

„Pad je bio dosta ozbiljan i mogu reći da sam prošla mnogo bolje nego što je moglo biti. Velika je sreća što se zračni prsluk napuhao na vrijeme i zaštitio me pri udarima od stazu i zaštitnu ogradu“, izjavila je Muzaferija.

Nakon ukazane medicinske pomoći i obavljenih pregleda utvrđene su promjene u predjelu skočnog zgloba. Dodatne pretrage su u toku, a konačno mišljenje specijaliste se još očekuje.

„Urađene su određene pretrage i još uvijek očekujem mišljenje specijaliste za neke nalaze. Trenutno je jasno da ću propustiti današnji trening i spust utrku sutra. Jako su male šanse da ću moći startati i Super-G utrke za vikend, ali dok god postoje, nadam se“, dodala je bh. skijašica.

U Soldeu je za sutra planiran spust za žene, dok je vikend rezervisan za Super-G discipline, uključujući i nadoknadu ranije otkazane utrke iz Zauchenseea.