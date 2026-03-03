Elvedina Muzaferija ponovo na stazi nakon pada u FIS Svjetskom kupu

Elvedina Muzaferija ponovo je na stazi nakon pada na treningu FIS Svjetskog kupa, čime je obradovala ljubitelje zimskih sportova u Bosni i Hercegovini. Najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica oporavlja se od nezgode koju je doživjela prošle sedmice u Andori i već je započela povratak treninzima.

Do pada je došlo 26. februara na prvom službenom treningu spusta u Soldeu, u okviru takmičenja FIS Svjetski kup u alpskom skijanju. Pri velikoj brzini, nakon manjeg doskoka, udarila je u kapiju, potom o stazu i zaštitnu ogradu. Zbog povrede skočnog zgloba bila je primorana propustiti utrku spusta i dvije Super-G utrke.

Pregledi su pokazali da nema lomova u donjem dijelu noge, a oporavak teče prema planu. U naredna dva dana stručni tim donijet će odluku o njenom eventualnom nastupu na predfinalnim utrkama u Val di Fassa, koje se voze ovog vikenda.

„Pregledi u Andori pokazali su da nema lomova u donjem dijelu noge. Dala sam sve od sebe i uz podršku fizioterapeutkinje iz tima i doktora Semina Bećirbegovića i osoblja poliklinike Orthos, uspjela sam se sa štaka ponovo vratiti na skije. Jučer sam odradila kondicioni trening, a jutros nekoliko ski vožnji na Bjelašnica. Osjećam se dobro i drago mi je što ova sezona za mene još uvijek nije završena“, poručila je Muzaferija.

Najbolje svjetske skijašice okupljaju se u Italiji već sutra, a prvi zvanični trening spusta, prema trenutnim procjenama, zakazan je za četvrtak. Val di Fassa je pretposljednja stanica Svjetskog kupa u brzim disciplinama za žene u sezoni 2025/2026. Dvadeset pet prvoplasiranih izborit će plasman na završnicu u Lillehammer, gdje će od 19. do 25. marta biti održano finale Audi FIS Svjetskog kupa.