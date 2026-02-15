Veleslalom u Cortini: Poznati rezultati prve vožnje za bh. takmičarke

RTV SLON
Foto: FIS-ski

Bosanskohercegovačke skijašice Esma Alić i Elvedina Muzaferija završile su prvu vožnju veleslaloma na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, a obje će nastupiti i u drugoj vožnji koja je zakazana za 13:30 sati.

Esma Alić, 23-godišnja bh. takmičarka, prvu vožnju okončala je na 59. mjestu od 62 skijašice koje su završile utrku, sa zaostatkom od 11 sekundi i 25 stotinki za vodećom Italijankom Federicom Brignone. Brignone ima 34 stotinke prednosti u odnosu na Njemicu Lenu Dürr, dok je trećeplasirana Italijanka Sofia Goggia sa 46 stotinki zaostatka. Zaostatak od 74 stotinke trenutno ima i Lara Colturi.

Elvedina Muzaferija, najbolja bh. alpska skijašica, nakon prve vožnje zauzima 36. poziciju. Startala je sa brojem 48 i ostvarila siguran nastup u konkurenciji najboljih svjetskih skijašica. Ovo joj je treći, ujedno i završni nastup na Igrama u Milanu i Cortini.

Muzaferijin najbolji olimpijski rezultat u veleslalomu do sada je 44. mjesto iz Pjongčanga 2018. godine, dok najbolji plasman Bosne i Hercegovine u ovoj disciplini drži Žana Novaković sa 37. mjestom iz Sočija 2014. godine.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Esma Alić izlazi na stazu, prvi nastup na Igrama danas

Vijesti

Elvedina Muzaferija ostvarila historijski rezultat na ZOI Cortina: 16. mjesto u...

Sport

Elvedina Muzaferija sutra vozi Super-G na ZOI Milano Cortina 2026

Sport

Muzaferija završila nastup u spustu u Cortini

Istaknuto

Danas prvi nastup Elvedine Muzaferije na Olimpijskim igrama, evo gdje možete...

Sport

Počinju Zimske olimpijske igre Milano–Cortina 2026, zastavu BiH nosi Elvedina Muzaferija

Politika

SBiH: Šta još treba da se desi u KS da bi odgovorni shvatili da vlast nije Facebook profil

Sport

Sloboda u Mejdanu dočekuje Student M:Tel

Vijesti

Premijer FBiH nakon tragedije u Sarajevu, javnost ima pravo na istinu

Istaknuto

Elvedina Muzaferija danas vozi veleslalom u Cortini

Vijesti

Danas dženaza Erdoanu Morankiću, mladiću koji je stradao u teškoj tramvajskoj nesreći

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]