Veleslalom u Cortini: Poznati rezultati prve vožnje za bh. takmičarke

Bosanskohercegovačke skijašice Esma Alić i Elvedina Muzaferija završile su prvu vožnju veleslaloma na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, a obje će nastupiti i u drugoj vožnji koja je zakazana za 13:30 sati.

Esma Alić, 23-godišnja bh. takmičarka, prvu vožnju okončala je na 59. mjestu od 62 skijašice koje su završile utrku, sa zaostatkom od 11 sekundi i 25 stotinki za vodećom Italijankom Federicom Brignone. Brignone ima 34 stotinke prednosti u odnosu na Njemicu Lenu Dürr, dok je trećeplasirana Italijanka Sofia Goggia sa 46 stotinki zaostatka. Zaostatak od 74 stotinke trenutno ima i Lara Colturi.

Elvedina Muzaferija, najbolja bh. alpska skijašica, nakon prve vožnje zauzima 36. poziciju. Startala je sa brojem 48 i ostvarila siguran nastup u konkurenciji najboljih svjetskih skijašica. Ovo joj je treći, ujedno i završni nastup na Igrama u Milanu i Cortini.

Muzaferijin najbolji olimpijski rezultat u veleslalomu do sada je 44. mjesto iz Pjongčanga 2018. godine, dok najbolji plasman Bosne i Hercegovine u ovoj disciplini drži Žana Novaković sa 37. mjestom iz Sočija 2014. godine.