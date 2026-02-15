Esma Alić izlazi na stazu, prvi nastup na Igrama danas

RTV SLON

Druga bosanskohercegovačka predstavnica u alpskom skijanju Esma Alić danas će zabilježiti svoj debitantski nastup na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, nakon završnih priprema koje je obavila u olimpijskom selu.

Uoči utrke Alić je poručila da je proteklih dana intenzivno trenirala i da spremno dočekuje svoj prvi olimpijski start, ističući da su uslovi i atmosfera na borilištu vrlo dobri.

Njen prvi nastup zakazan je za 10 sati, dok je druga vožnja na rasporedu u 13:30. Direktan prijenos omogućen je na BHT 1.

