Novak Đoković proširuje poslovne aktivnosti izvan teniskih terena kroz saradnju na razvoju luksuznog kompleksa u Miamiju, čiji je završetak planiran za 2031. godinu. Projekt ATMA Miami uključuje neboder visok gotovo 320 metara, luksuzne stanove, hotel, privatni klub i brojne sadržaje posvećene sportu, zdravlju i oporavku.

Kompleks će biti izgrađen u prestižnoj četvrti Brickell, uz zaljev Biscayne Bay, na zemljištu koje su investitori kupili za čak 520 miliona dolara.

Riječ je o jednom od najvećih poslova kupovine zemljišta u historiji Miamija. Iza projekta stoje kompanije OKO Group i Oak Row Equities, dok je Đoković globalni partner novog luksuznog brenda ATMA, koji razvija hotelska grupacija Aman.

Novak Đoković razvija sportske i wellness sadržaje

Uloga srbijanskog tenisera prvenstveno je povezana s osmišljavanjem programa za fizičku pripremu, ishranu, oporavak i dugovječnost.

Centralni dio kompleksa bit će veliki wellness centar površine približno 11.150 kvadratnih metara, s medicinskim i rehabilitacionim sadržajima, fitness prostorima te terenima za tenis, padel i squash.

Đoković će svojim iskustvom iz profesionalnog sporta učestvovati u oblikovanju programa koji povezuju trening, oporavak, pravilnu ishranu i mentalno zdravlje.

Kompleks će imati i privatnu marinu, luksuzne restorane, bazene i ekskluzivni ATMA Club, čije članstvo neće automatski biti omogućeno svim vlasnicima stanova.

Luksuzni stanovi i penthouse na vrhu nebodera

Neboder će imati 79 spratova, a među planiranim sadržajima nalaze se luksuzni apartmani s jednom do pet spavaćih soba te penthouse stanovi sa šest spavaćih soba. Za arhitektonsko rješenje zadužena je kompanija SHoP Architects, dok uređenje unutrašnjih prostora potpisuje Studio Paolo Ferrari.

Posebnost objekta bit će zakrivljeni balkoni i velike staklene površine s pogledom na zaljev Biscayne Bay, a kompleks će biti među najvišim građevinama u Miamiju.

Izgradnja je dio šireg razvoja brenda ATMA, koji će luksuzni smještaj povezivati sa sportskim i zdravstvenim sadržajima.

Novak Đoković u projektu učestvuje kao partner zadužen za razvoj sportskih i wellness programa, dok investiciju i izgradnju nebodera vode developerske kompanije. Finansijski iznos njegovog ličnog ulaganja nije objavljen, a završetak kompleksa planiran je za 2031. godinu.