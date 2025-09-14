Najviša zgrada u Evropskoj uniji: Neboder od 310 metara visine i 57 liftova

U samom centru Varšave uzdiže se Varso Tower, stakleni neboder visok 310 metara koji je postao najviša građevina u Evropskoj uniji i time s trona skinuo dosadašnjeg rekordera – Commerzbank Tower u Frankfurtu. Na nivou evropskog kontinenta Varso Tower zauzima šesto mjesto, dok prvih pet najviših objekata pripada Rusiji.

Varso Place je moderan kompleks mješovite namjene, sastavljen od tri zgrade – dominantnog Varso Towera te Varso 1 i Varso 2, visine 81 i 90 metara. Na ukupnoj površini od 140.000 kvadratnih metara smješteni su poslovni prostori, hotel, restorani, kafići, inovacioni centar, fitnes klub, medicinski centar i najviši vidikovac u Poljskoj.

Glavni toranj projektovao je poznati britanski arhitektonski studio Foster + Partners, dok su na Varso 1 i 2 radili arhitekti iz poljske firme HRA Architekci. Projekat je realizovala kompanija HB Reavis, a cijeli kompleks osmišljen je u skladu s principima održive gradnje. Investicija je procijenjena na 500 miliona eura, a put od ideje do svečanog otvaranja trajao je više od decenije – od 2011. do 2022. godine.

Kompleks je u početku nosio radni naziv Chmielna Business Center, ali je preimenovan u Varso, prema latinskom nazivu za Varšavu – Varsovia, čime je naglašena njegova simbolična uloga u identitetu grada, prenosi Pun Kufer.

Varso Tower smješten je pored glavne željezničke stanice, što ga čini jednim od centralnih gradskih punktova. Sadrži 57 dizala i osam pokretnih stepenica, a posebno se izdvaja panoramsko stakleno dizalo koje se penje brzinom od osam metara u sekundi. Tokom vožnje njegove stjenke postaju prozirne, pružajući impresivan pogled na panoramu Varšave, dok posjetioci mogu uživati na vidikovcima na 205 i 230 metara visine ili u Skytop restoranu i baru na vrhu tornja.