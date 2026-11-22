Dan državnosti BiH obilježava se u srijedu, 25. novembra, koji će biti neradni dan na području Federacije Bosne i Hercegovine. Prema važećim zakonskim propisima, praznik se odnosi na državne organe, preduzeća i druga pravna lica, dok će u Republici Srpskoj i Brčko distriktu važiti drugačiji režim rada.

Građani Federacije BiH ove godine imat će jedan neradni dan povodom Dana državnosti, jer se praznik obilježava isključivo na datum na koji pada. To znači da će četvrtak, 26. novembar, biti redovan radni dan.

Obilježavanje 25. novembra uređeno je Zakonom o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Republike Bosne i Hercegovine, koji se primjenjuje na području Federacije BiH.

Ko ne radi za Dan državnosti BiH?

Zakonska odredba o neradnom danu odnosi se na državne organe, preduzeća i druga pravna lica na području Federacije Bosne i Hercegovine.

To podrazumijeva organe uprave, općinske i gradske službe, javne ustanove, obrazovne institucije i privredne subjekte na koje se primjenjuju propisi o praznicima.

Neradni dan odnosi se i na privatna preduzeća, dok se u djelatnostima koje zbog prirode posla moraju neprekidno funkcionisati rad organizuje prema posebnim propisima i internim rasporedima.

Zdravstvene ustanove, hitne službe i druge djelatnosti od javnog značaja mogu organizovati dežurstva kako bi građanima bile dostupne neophodne usluge.

Građani koji planiraju obavljati administrativne poslove trebaju imati u vidu da većina javnih institucija u srijedu neće raditi prema uobičajenom rasporedu.

Da li je četvrtak, 26. novembar, neradni dan?

Dan državnosti BiH ove godine pada u srijedu, zbog čega nema prenošenja praznika niti dodatnog slobodnog dana.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ranijih godina pojašnjavalo je da se 25. novembar obilježava isključivo na dan praznika.

Prema tome, četvrtak, 26. novembar, redovan je radni dan u Federaciji BiH, a institucije i preduzeća nastavljaju rad prema uobičajenom rasporedu.

U Republici Srpskoj i Brčko distriktu drugačija pravila

Za razliku od Federacije BiH, u Republici Srpskoj 25. novembar nije propisan kao neradni dan.

Institucije i preduzeća u ovom entitetu radit će prema redovnom rasporedu. U Republici Srpskoj kao praznik se obilježava 21. novembar, Dan uspostavljanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

U Brčko distriktu 25. novembar također nije određen kao opći neradni dan za 2026. godinu, pa se rad institucija i privrednih subjekata odvija prema redovnom rasporedu.

Zašto se obilježava 25. novembar?

Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježava se u znak sjećanja na Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, ZAVNOBiH, održano 25. i 26. novembra 1943. godine u Mrkonjić Gradu.

Na tom zasjedanju donesene su historijske odluke kojima je obnovljena državnost Bosne i Hercegovine i potvrđena njena ravnopravnost u okviru tadašnje jugoslavenske federacije.

Ove godine navršavaju se 83 godine od Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a.