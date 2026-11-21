Investicije u FBiH tokom 2025. godine dostigle su 6,72 milijarde KM, što predstavlja povećanje od 10 posto u odnosu na prethodnu godinu. Prema najnovijim podacima Federalnog zavoda za statistiku, najveća ulaganja ostvarena su u sektorima prijevoza i skladištenja, trgovine, prerađivačke industrije i energetike.

Podaci objavljeni 20. novembra pokazuju da je ukupna vrijednost investicija povećana za približno 610 miliona KM. U 2024. godini ostvareno je 6,11 milijardi KM investicija, dok je godinu kasnije taj iznos premašio 6,7 milijardi maraka.

Istovremeno, ulaganja u nova stalna sredstva porasla su sa 5,67 na 6,24 milijarde KM, što pokazuje da je najveći dio investicija bio usmjeren na nabavku nove opreme, izgradnju objekata i druga dugoročna ulaganja.

Najviše novca uloženo u prijevoz, trgovinu i industriju

Prema djelatnosti investitora, najveći iznos ulaganja u 2025. godini ostvaren je u sektoru prijevoza i skladištenja, ukupno 1,11 milijardi KM. Ovaj sektor učestvovao je sa 16,6 posto u ukupnim investicijama Federacije BiH.

Gotovo jednak iznos, također oko 1,11 milijardi KM, uložen je u trgovinu na veliko i malo te popravak motornih vozila, što predstavlja 16,5 posto ukupnih ulaganja.

Prerađivačka industrija zabilježila je investicije od 985,2 miliona KM, odnosno 14,7 posto ukupnog iznosa.

Značajna sredstva izdvojena su i za proizvodnju i snabdijevanje električnom energijom, plinom i parom, gdje su investicije dostigle 855,3 miliona KM.

U javnoj upravi, odbrani i obaveznom socijalnom osiguranju ostvarena su ulaganja od 743,2 miliona KM.

Investicije u FBiH: Energetika zabilježila najveći rast

Poređenje s 2024. godinom pokazuje značajne razlike među pojedinim privrednim djelatnostima.

Posebno se izdvaja energetski sektor, u kojem su investicije porasle sa 467,2 miliona na 855,3 miliona KM. To je povećanje od približno 388 miliona KM, odnosno oko 83 posto.

Veliki rast ostvaren je i u sektoru prijevoza i skladištenja, gdje su ulaganja povećana sa 840 miliona na 1,11 milijardi KM, odnosno za približno 275 miliona maraka.

Investicije u trgovini porasle su za oko 96 miliona KM, dok je sektor finansijskih djelatnosti i osiguranja zabilježio povećanje sa 162,6 na 226,8 miliona KM.

S druge strane, u pojedinim djelatnostima zabilježeno je smanjenje ulaganja.

Prerađivačka industrija ostvarila je približno 118 miliona KM manje investicija nego godinu ranije, dok su ulaganja u vađenje ruda i kamena smanjena sa 174,2 na 131,5 miliona KM.

Pad je zabilježen i u sektoru informacija i komunikacija, gdje su investicije smanjene sa 241,5 na 191,5 miliona KM.

U građevinske objekte i opremu uložene milijarde maraka

Posmatrano prema namjeni ulaganja, najveći dio investicija odnosio se na nabavku mašina i opreme te izgradnju građevinskih objekata.

Za mašine i opremu, uključujući transportna sredstva, izdvojeno je ukupno 3,27 milijardi KM, dok su ulaganja u građevinske objekte i prostore iznosila 3,2 milijarde KM.

U poređenju s prethodnom godinom, investicije u građevinske objekte povećane su za približno 327 miliona KM, dok je nabavka mašina i opreme porasla za oko 276 miliona KM.

Preostalih 253 miliona KM odnosi se na druge vrste ulaganja, uključujući intelektualno vlasništvo, biološka sredstva i troškove prijenosa vlasništva zemljišta.

Koliko se ulagalo u zdravstvo, obrazovanje i poljoprivredu?

Podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju da su investicije u djelatnostima zdravstvene i socijalne zaštite tokom 2025. godine iznosile 189,2 miliona KM.

To je povećanje u odnosu na 2024. godinu, kada je u ovom sektoru ostvareno 162,4 miliona KM investicija.

U obrazovanju su ulaganja smanjena sa 134 miliona na 114,4 miliona KM, dok su u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu iznosila 60,8 miliona KM, nešto manje nego godinu ranije.

Smanjenje investicija zabilježeno je i u građevinarstvu, gdje je vrijednost ulaganja pala sa 347,5 na 335,7 miliona KM.

Federalni zavod za statistiku navodi da su podaci prikupljeni putem godišnjih izvještaja pravnih osoba. Statistika obuhvata vrijednost realizovanih ulaganja u stalna sredstva, bez obzira na to jesu li projekti završeni ili u potpunosti plaćeni.

U ove podatke nisu uključena investiciona ulaganja samostalnih poduzetnika i domaćinstava.