Danas u BiH oblačno vrijeme, poslijepodne se očekuje kiša

RTV SLON
vremenska prognoza
Foto: Tuzla

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Slaba kiša moguća je prijepodne ponegdje u Hercegovini, dok se u poslijepodnevnim i večernjim satima padavine očekuju u većem dijelu zemlje.

Vjetar će biti slab i promjenljivog smjera. Jutarnje temperature kretat će se od -2 do 4 stepena, na jugu do 10, dok će dnevne iznositi od 6 do 12, a na jugu zemlje do 15 stepeni Celzijusa.

Biometeorološke prilike bit će relativno nepovoljne. Niske jutarnje temperature mogle bi kod osjetljivih osoba pojačati reumatske bolove i tegobe na mjestima ranijih povreda.

Naoblačenje i nove padavine u večernjim satima mogu utjecati na koncentraciju i kvalitet sna, dok će povećana vlažnost zraka dodatno otežavati stanje hroničnim bolesnicima. Preporučuje se smanjenje fizičkih aktivnosti i primjereno odijevanje, uz zaštitu od niskih temperatura.

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