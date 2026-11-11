U BiH danas pretežno oblačno sa kišom

Danas u BiH pretežno oblačno vrijeme, očekuje se kiša i lokalno hladno.

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati oblačno vrijeme, uz povremene padavine u većem dijelu zemlje.

Uglavnom se očekuje slaba kiša, dok su u pojedinim dijelovima Hercegovine mogući i jači pljuskovi. Puhat će slab do umjeren vjetar južnog smjera.

Jutarnje temperature kretat će se između 7 i 12 stepeni, dok će na jugu zemlje dosezati do 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom će iznositi od 13 do 18 stepeni.