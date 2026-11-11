U BiH danas pretežno oblačno sa kišom

Adin Jusufović
Vremenska prognoza za Tuzlu za 2. juli, mokra cesta i lagana kiša na putu Tuzla Sarajevo
Ilustracija

Danas u BiH pretežno oblačno vrijeme, očekuje se kiša i lokalno hladno.

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati oblačno vrijeme, uz povremene padavine u većem dijelu zemlje.

 

Uglavnom se očekuje slaba kiša, dok su u pojedinim dijelovima Hercegovine mogući i jači pljuskovi. Puhat će slab do umjeren vjetar južnog smjera.

 

Jutarnje temperature kretat će se između 7 i 12 stepeni, dok će na jugu zemlje dosezati do 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom će iznositi od 13 do 18 stepeni.

 

  • U Sarajevu će također biti pretežno oblačno, uz mogućnost povremene slabe kiše. Jutarnja temperatura iznosit će oko 10, a dnevna oko 17 stepeni Celzijusa.

 

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