Nokia telefoni mogli bi se prestati proizvoditi pod poznatim imenom nakon 2029. godine, kada ističe ugovor o licenci između finskih kompanija Nokia i HMD Global. Prema informacijama koje su se pojavile u tehnološkim krugovima, saradnja možda neće biti produžena, što bi moglo označiti kraj još jednog poglavlja u historiji nekada jednog od najpoznatijih proizvođača mobilnih telefona.

Informaciju je na društvenoj mreži X objavio tehnološki insajder poznat pod korisničkim imenom smashx_60, koji je i ranije objavljivao informacije o poslovnim planovima kompanije HMD Global. Prema njegovim tvrdnjama, HMD nakon isteka ugovora više neće imati pravo koristiti Nokia ime na svojim mobilnim uređajima.

Ipak, mogućnost povremene saradnje nije potpuno isključena. Dvije kompanije mogle bi nastaviti zajedničke projekte kroz posebne ugovore o korištenju patenata i zaštitnih znakova, uz podjelu prihoda.

Nokia telefoni i saradnja koja traje od 2016. godine

Partnerstvo kompanija Nokia i HMD Global započelo je 2016. godine, kada je HMD dobio pravo da proizvodi i prodaje mobilne telefone i tablete pod poznatim finskim brendom.

Prvobitni ugovor predviđao je desetogodišnju saradnju, ali su se uslovi u međuvremenu mijenjali. HMD je postepeno počeo razvijati vlastiti brend, dok se broj uređaja s Nokia oznakom smanjivao.

Kompanija je posljednje nove pametne telefone pod Nokia imenom predstavila 2023. godine, a zatim se sve više usmjeravala na prodaju uređaja s vlastitim logotipom.

Klasični mobilni telefoni s fizičkim tipkama ipak su ostali prisutni na tržištu. Posebno su popularni u Indiji, gdje HMD ima značajan udio u prodaji ove vrste uređaja.

Šta će se dogoditi s Nokia telefonima nakon 2029. godine?

Prema godišnjem izvještaju kompanije Nokia za 2025. godinu, licenca za klasične mobilne telefone produžena je u oktobru 2025. godine do marta 2029, ali samo za određena tržišta.

To znači da je rok važenja postojećeg ugovora poznat, dok tvrdnje da nakon toga neće biti novog produženja još nisu zvanično potvrđene.

HMD u međuvremenu razvija širu ponudu elektronskih proizvoda pod vlastitim imenom. Prema nezvaničnim informacijama, planovi za 2027. godinu uključuju bežične slušalice, pametne satove, prijenosne baterije i druge uređaje.

Eventualni prekid saradnje ne bi značio nestanak same kompanije Nokia. Ona bi nastavila poslovati u oblastima telekomunikacione infrastrukture, mrežne opreme i tehnologije, dok bi se promjena odnosila na mobilne telefone koje pod njenim imenom proizvodi HMD.

Ni Nokia ni HMD Global zasad nisu zvanično potvrdili da će saradnja definitivno završiti 2029. godine.

Nokia telefoni koji su već kupljeni neće prestati raditi zbog isteka ugovora. Eventualni prekid saradnje odnosio bi se na buduću upotrebu Nokia imena na uređajima kompanije HMD Global.