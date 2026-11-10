Sjećate li se zabrane kretanja? Prije šest godina u FBiH donesena odluka koja je promijenila svakodnevicu

Ograničenje kretanja u FBiH ponovo je uvedeno prije tačno šest godina, 10. novembra 2020. godine, kada je Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donio odluku o zabrani kretanja građana tokom noćnih sati.

Bila je to jedna od najstrožijih mjera u drugom talasu pandemije koronavirusa, u vrijeme kada su broj zaraženih i pritisak na zdravstveni sistem naglo rasli, a zbunjenost građana postajala možda i nikad veća u tom periodu.

Odluka je počela važiti 11. novembra u 23 sata, a građanima je kretanje bilo ograničeno svakog dana od 23 sata navečer do pet sati ujutro.

Za mnoge je to značilo povratak na mjere kakve su već iskusili tokom proljeća iste godine, kada su zatvaranje ugostiteljskih objekata, ograničenja kretanja i zabrane okupljanja postali dio svakodnevice.

Ograničenje kretanja u FBiH: Ko je smio izaći nakon 23 sata?

Tadašnji član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva Goran Čerkez pojasnio je da se formalno ne radi o policijskom satu, nego o ograničenju kretanja.

Za razliku od potpune zabrane, izuzeci su bili predviđeni za radnike koji su posao obavljali u noćnim smjenama, zaposlene angažovane na suzbijanju epidemije, taksi službe i određene kategorije prijevoznika.

Radnici kojima je kretanje bilo neophodno morali su imati odgovarajuću potvrdu poslodavca, dok su policijski službenici bili zaduženi za kontrolu provođenja naredbe.

Cilj mjere bio je smanjiti noćna okupljanja i spriječiti daljnje širenje koronavirusa.

Okupljanja ograničena na 30 osoba, maske obavezne

Istog dana donesene su i druge mjere koje su uticale na svakodnevni život stanovnika Federacije BiH.

Okupljanja su ograničena na najviše 30 osoba, kako u zatvorenim prostorima tako i na otvorenom. Nastavljena je obaveza nošenja zaštitnih maski, uz poštivanje fizičke distance.

Zbog održavanja Lokalnih izbora 2020. godine, nadležnim obrazovnim vlastima naloženo je organizovanje online nastave tokom sedmice od 16. do 22. novembra, kako bi školski objekti korišteni za glasanje mogli biti dezinficirani.

Epidemiološka situacija tada je bila ozbiljna. Prema podacima koje je iznio epidemiolog Sanjin Musa, sedmodnevna incidencija u Federaciji BiH iznosila je 325 slučajeva na 100.000 stanovnika, dok je u pojedinim kantonima prelazila 500.

Zdravstvene ustanove bile su pod sve većim pritiskom, zbog čega su vlasti odlučile dodatno ograničiti kontakte među stanovništvom.

Šest godina kasnije, odluka donesena 10. novembra 2020. godine podsjeća na period kada su građani morali planirati povratak kući prije 23 sata, nositi potvrde za noćni rad i prilagođavati svakodnevni život epidemiološkim naredbama.