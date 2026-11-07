Sutra u BiH pretežno oblačno vrijeme, mogući slabi pljuskovi

U Bosni i Hercegovini sutra, 8. novembra, očekuje se pretežno oblačno vrijeme, uz mogućnost slabih lokalnih pljuskova. Padavine su prije podne izglednije u Hercegovini, dok se u drugom dijelu dana mogu javiti i u pojedinim dijelovima Bosne.

Vjetar će biti slab, južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnje temperature zraka kretat će se uglavnom između -1 i 4 stepena, dok će na jugu zemlje biti od 8 do 11 stepeni.

Najviša dnevna temperatura iznosit će od 6 do 12 stepeni, a u Hercegovini i na jugu zemlje između 14 i 17 stepeni.

Promjena vremena mogla bi utjecati i na raspoloženje i zdravstveno stanje osjetljivih osoba. Povećana naoblaka i povremeno tmurno vrijeme, uz mogućnost slabijih padavina u drugom dijelu dana, kod dijela stanovništva mogu izazvati lošije raspoloženje.

Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće je pojačanje tegoba, posebno tokom noći. Preporučuje se umjerenost u aktivnostima i izbjegavanje većih fizičkih napora.