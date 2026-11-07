Juniorska reprezentacija BiH počinje kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2027. godine

Juniorska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine od 11. do 17. novembra nastupit će u San Marinu, gdje će igrati utakmice druge runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine.

Izabranici selektora Damira Obada takmičit će se u grupi B2, a protivnici će im biti selekcije San Marina, Gruzije i Danske. Cilj bh. juniora je izboriti plasman u narednu fazu kvalifikacija.

Selektor Obad za predstojeći turnir pozvao je 20 fudbalera:

Tarik Banjić (Partizan), Haris Mujanić (Sarajevo), Ajdin Raščić (Željezničar), Eldar Dragović (Željezničar), Božidar Dimitrić (Radnik Bijeljina), Kenan Vrban (Sarajevo), Filip Knežević (Zrinjski), Daris Dizdarević (Sarajevo), Krešo Bošnjak (Široki Brijeg), Darko Savić (Sloga Doboj), Mak Morankić (Borac), Ante Šunjić (Zrinjski), Ivan Jelić (Široki Brijeg), Adem Mustafić (ASK Voitsberg), Ivan Raguž (Lokomotiva Zagreb), Emrah Hrustanović (Vardar SC), Din Ramić (FC Zürich), Luka Vulin (Union Berlin), Amar Hadžimuratović (Rapid Wien) i Said Nišić (FC Liefering).

Okupljanje reprezentativaca zakazano je za 8. novembar u Trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici, nakon čega će ekipa otputovati u San Marino.

Prvu utakmicu bh. juniori igraju 11. novembra protiv domaćina San Marina, s početkom u 16:30 sati. Susret protiv Gruzije na rasporedu je 14. novembra u 11 sati, dok će posljednji meč grupne faze odigrati 17. novembra protiv Danske, također od 11 sati.

Sve tri utakmice reprezentacije BiH bit će odigrane na stadionu „Ezio Conti“ u Dogani.