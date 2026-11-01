Snijeg na Konjuhu: Zimski prizori na planinskim putevima

Snijeg na Konjuhu obilježio je prvi novembarski dan, nakon zahlađenja koje je zahvatilo Bosnu i Hercegovinu. Vozači koji planiraju putovati prema ovoj planini mogu putem kamere BIHAMK-a pratiti stanje na saobraćajnici i vremenske uslove.

U višim planinskim područjima Bosne i Hercegovine danas su zabilježeni snijeg i susnježica, dok su kolovozi na brojnim dionicama mokri i klizavi.

Prema jutrošnjem izvještaju BIHAMK-a, snježne padavine nisu se zadržavale na saobraćajnicama u vrijeme objavljivanja izvještaja, ali se vozačima preporučuje dodatan oprez zbog mogućeg pogoršanja vremenskih uslova.

Posebno je važno prilagoditi brzinu vožnje i pratiti stanje na cestama, s obzirom na to da je od danas, 1. novembra, u Bosni i Hercegovini obavezno posjedovanje zimske opreme.

Pogledajte kameru BIHAMK-a i stanje na Konjuhu

Građani koji planiraju odlazak na Konjuh mogu provjeriti aktuelne prizore putem kamere dostupne na stranici BIHAMK-a.

POGLEDAJTE KAMERU BIHAMK-a

Kamera omogućava praćenje trenutnih uslova na lokaciji, što može biti korisno vozačima prije polaska prema planinskim područjima.