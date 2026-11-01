Tarik Muharemović oduševio reakcijom nakon greške golmana Leedsa

Nogometaši Leeds Uniteda poraženi su u subotu na gostovanju kod Bournemoutha, a nakon utakmice posebnu pažnju privukla je reakcija bh. reprezentativca Tarika Muharemovića prema svom saigraču Jamesu Traffordu.

Bournemouth je do vodećeg gola stigao nakon greške golmana Leedsa. Trafford je u prvom poluvremenu uputio preslab pas koji je presjekao James Kluivert, a zatim proslijedio loptu Evanilsonu, kojem nije bilo teško zatresti praznu mrežu.

Iako je greška golmana bila jedna od glavnih tema nakon susreta, pažnju medija privukao je i potez Muharemovića neposredno nakon primljenog gola.

Bh. defanzivac odmah je prišao vidno potresenom Traffordu kako bi mu pružio podršku i utjehu. Umjesto da pokaže nezadovoljstvo zbog greške, Muharemović je stao uz saigrača u trenutku kada mu je podrška bila najpotrebnija.

Engleski mediji istakli su ovaj potez kao primjer timskog duha i zrelosti, naglašavajući koliko je važno da igrači ostanu uz jedni druge i nakon grešaka koje mogu utjecati na ishod utakmice.

Muharemovićeva reakcija pokazala je da doprinos jednog igrača ekipi ne čine samo odbrambeni zadaci i nastupi na terenu nego i odnos prema saigračima u teškim trenucima.