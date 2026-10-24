Jovo Lukić postigao hat-trick u Rumuniji, pa protivnika uporedio s Barcelonom

Bosanskohercegovački napadač Jovo Lukić postigao je hat-trick u pobjedi Universitatee Cluj protiv Corvinula rezultatom 3:0. Dvadesetsedmogodišnji fudbaler bio je najzaslužniji za trijumf svoje ekipe na gostovanju, a nakon utakmice priznao je da je protivnik pružio znatno jači otpor nego što rezultat pokazuje.

Lukić je sva tri pogotka postigao u susretu u kojem je njegov tim imao dosta problema s organizacijom igre. Uprkos uvjerljivoj pobjedi, bh. napadač istakao je da su domaći fudbaleri u pojedinim trenucima dominirali posjedom lopte.

„U jednom trenutku pomislio sam da igramo protiv Barcelone. Imali su zaista dobar posjed lopte“, izjavio je Lukić nakon utakmice.

Dodao je da je njegovoj ekipi bilo izuzetno teško, posebno zbog gustog rasporeda i povreda pojedinih saigrača.

„Osjećam se odlično, ali sam istovremeno veoma umoran. Prije četiri dana igrali smo još jednu utakmicu, imamo povrijeđenih fudbalera i želim čestitati saigračima na ovakvoj partiji. Bez njih ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Iz utakmice u utakmicu osjećam se sve bolje“, kazao je bh. fudbaler.

Lukić je priznao i da je Universitatea Cluj imala sreće u određenim situacijama, ali je naglasio da su najvažniji osvojeni bodovi i činjenica da njegova ekipa nije primila pogodak.

Ovim nastupom Jovo Lukić dodatno je potvrdio odličnu golgetersku formu. U dosadašnjem dijelu sezone postigao je osam golova u svim takmičenjima, od čega šest u rumunskom prvenstvu i dva u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Na pitanje o ambicijama u nastavku sezone, nije skrivao želju da bude među najboljim strijelcima.

„Volim biti najbolji strijelac. Ja sam napadač i ako ne postižem golove, koja je onda moja svrha? Najvažnije mi je da moja ekipa pobjeđuje. To je sve“, poručio je Lukić.

Sa šest prvenstvenih pogodaka Lukić je trenutno najbolji strijelac Universitatee Cluj, a hat-trick protiv Corvinula dodatno je učvrstio njegovu poziciju u napadu rumunskog kluba.