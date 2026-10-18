Tarik Muharemović asistirao protiv Manchester Uniteda, Leeds osvojio bod

Tarik Muharemović upisao je asistenciju u remiju Leedsa i Manchester Uniteda rezultatom 1:1, u utakmici sedmog kola engleske Premier lige odigranoj danas na stadionu Elland Road. Bosanskohercegovački reprezentativac proveo je svih 90 minuta na terenu i dao značajan doprinos osvajanju boda protiv velikog rivala.

Manchester United bolje je otvorio susret i stvorio nekoliko izglednih prilika, iako je domaća ekipa imala veći posjed lopte.

Gosti su do prednosti stigli u 35. minuti, kada je Bryan Mbeumo zatresao mrežu nakon asistencije Yourija Tielemansa. Rezultatom 0:1 završeno je prvo poluvrijeme.

Tarik Muharemović učestvovao u akciji za izjednačenje

Leeds je početkom drugog poluvremena uspio anulirati prednost gostiju. U 50. minuti Dominic Calvert-Lewin postigao je pogodak za 1:1, a asistencija je pripisana Tariku Muharemoviću.

Domaći tim nakon izjednačenja preuzeo je inicijativu i stvorio nekoliko prilika za potpuni preokret. Manchester United u nastavku nije uspio ponoviti napadačku igru iz prvog dijela susreta.

Uprkos pokušajima Leedsa, rezultat se do posljednjeg sudijskog zvižduka nije mijenjao.

Muharemović je odigrao kompletnu utakmicu, a njegov nastup još je jedan u nizu zapaženih nastupa u dresu engleskog premijerligaša.

Leeds na sedmom mjestu Premier lige

Nakon podjele bodova Leeds zauzima sedmu poziciju na tabeli engleskog prvenstva, dok je Manchester United na 13. mjestu.

U narednom kolu Leeds gostuje Sunderlandu, a Manchester United na svom terenu dočekuje Bournemouth.

U ostalim današnjim susretima Brighton je ubjedljivo savladao Crystal Palace rezultatom 5:0, dok je Bournemouth bio bolji od Sunderlanda sa 2:0.