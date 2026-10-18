Haris Tabaković ponovo strijelac, Salzburg poveo već u šestoj minuti

RTV SLON

Haris Tabaković ponovo se upisao u strijelce za Salzburg, postigavši vodeći pogodak u utakmici devetog kola austrijske Bundeslige protiv Altacha. Bosanskohercegovački reprezentativac zatresao je protivničku mrežu već u šestoj minuti susreta i svojoj ekipi donio rano vodstvo.

Salzburg je na domaćem terenu došao do prednosti od 1:0 zahvaljujući Tabakoviću, koji nastavlja s dobrim golgeterskim učinkom u austrijskom prvenstvu.

Prema podacima objavljenim tokom utakmice, ovo je njegov 11. pogodak u svim takmičenjima od početka sezone.

Haris Tabaković nastavlja golgetersku seriju

Bh. napadač ove sezone bilježi zapažene nastupe u dresu austrijskog kluba. Prije današnjeg susreta upisao je 15 nastupa u svim takmičenjima.

U domaćem prvenstvu bio je član početne postave u 67 posto utakmica, a na terenu je proveo 55 posto ukupno mogućeg vremena.

Rani pogodak protiv Altacha još je jedna potvrda njegove važnosti u napadačkoj liniji Salzburga.

Utakmica devetog kola austrijske Bundeslige u trenutku objavljivanja prvobitne informacije još je bila u toku, a Salzburg je vodio rezultatom 1:0.

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