Haris Tabaković finansirao izgradnju dječijeg parka vrijednog 15.000 KM

RTV SLON

Haris Tabaković, fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine, finansirao je izgradnju dječijeg parka u Pješivcu kod Stoca, za šta je izdvojio oko 15.000 KM. Zahvaljujući ovoj donaciji, najmlađi stanovnici mjesta dobili su novi prostor za igru i druženje.

Izgradnja dječijeg parka realizovana je u džematu Pješivac, a cjelokupan iznos potreban za ovaj projekt osigurao je bh. reprezentativac.

Iz džemata Pješivac zahvalili su Tabakoviću i njegovoj porodici na podršci, ističući značaj novog igrališta za djecu i njihove roditelje.

Haris Tabaković obradovao najmlađe stanovnike Pješivca

Novi park namijenjen je djeci iz lokalne zajednice, koja će imati uređen prostor za svakodnevnu igru i provođenje slobodnog vremena.

Donacija Harisa Tabakovića omogućila je realizaciju projekta vrijednog približno 15.000 konvertibilnih maraka, a iz džemata su posebno naglasili značaj ulaganja u sadržaje namijenjene najmlađima.

U okviru uređenja prostora planirano je i asfaltiranje prilaznog dijela parka. Za podršku realizaciji ovog dijela projekta zahvalnost je upućena ministru u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona Bekiru Isakoviću.

U Pješivcu završena i sanacija džamijske munare

Osim izgradnje dječijeg parka, u džematu Pješivac nedavno su završeni radovi na obnovi munare lokalne džamije.

Vrijednost radova iznosila je 5.400 KM, a obuhvatili su sanaciju i farbanje munare te popravku bakrenog dijela na njenom vrhu.

Novi dječiji park predstavlja jedno od realizovanih ulaganja u lokalnu zajednicu, a njegovu izgradnju u potpunosti je finansirao reprezentativac Bosne i Hercegovine Haris Tabaković.

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