Klinika za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla dobila je savremeni mobilni ultrazvučni aparat vrijedan više od 50 hiljada maraka. Donacija je realizovana zahvaljujući saradnji Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka, Vakufske direkcije i Muftijstva tuzlanskog. Nova oprema omogućit će raniju dijagnostiku zdravstvenih problema kod novorođenčadi, ali i kvalitetnije preglede drugih pacijenata.

Ulaganje u novi život: Vrijedna donacija tuzlanskom porodilištu

Rano otkrivanje zdravstvenih problema kod novorođenčadi često je presudno za pravovremeno liječenje i daljnji razvoj djeteta. Upravo tome služit će novi mobilni ultrazvučni aparat, koji će medicinskom osoblju UKC-a Tuzla omogućiti kvalitetniju dijagnostiku novorođenčadi neposredno nakon rođenja.

„Preventivni postupci u neonatologiji jako su važni i sa ovim doniranim aparatom itekako ćemo pomoći u ranom otkrivanju, detektovanju i pravovremenom liječenju djece koja imaju problema ne samo sa promjenama na mozgu, nego i preventivnim postupcima, odnosno ranoj detekciji urođenih srčanih mana, zatim promjena na bubrezima, zatim promjena na svim unutrašnjim organima koje, zahvaljujući ovom ultrazvučnom aparatu, možemo detektovati u prvih par sati, odnosno par dana neposredno nakon rođenja“, kazala je prof. doc. dr. sci. Selma Muratović, šefica Odjeljenja Neonatologije Klinike za ginekologiju i akušerstvo Tuzla.

Vrijednost donacije iznosi 50.300 maraka, a aparat će se, zahvaljujući mobilnosti, moći koristiti na različitim odjeljenjima UKC-a Tuzla. Osim neonatologije, bit će dostupan i Klinici za dječije bolesti, uključujući intenzivnu njegu i kardiološke preglede. Inicijativa je potekla od Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka, koje već godinama pruža podršku mališanima i njihovim porodicama.

„Naša djeca sa malignitetom prolaze razne faze dok se uspostavi dijagnoza. Pa kad se uspostavi dijagnoza, nama su potrebna sva druga odjeljenja, i kardiološko, i cijela klinika se mora razvijati ravnopravno i to je ono zašto se zalaže Udruženje“, rekao je Fikret Kubat, direktor Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“.

U realizaciju projekta uključila se i Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, putem Vakufske direkcije i Muftijstva tuzlanskog. Podršku su pružili i vakifi, među kojima su donatori iz Kuvajta.

„Vakuf je uvijek bio interes široj društvenoj zajednici i djelovao je u onim segmentima društva gdje je najpotrebnije. I Islamska zajednica putem svojih organa i ustanova uvijek će, u skladu sa svojim mogućnostima, podržavati ovakve i slične projekte. U ovom projektu je učestvovao i određeni broj naših vakifa, ljudi koji dolaze izvana, prije svega Hamed Al Abad iz Kuvajta, koji je značajnim finansijskim sredstvima za ovu namjenu, također, obezbijedio finansijska sredstva za ovu namjenu“, izjavio je Huso Salihović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH.

Značaj nove opreme posebno dolazi do izražaja u liječenju prijevremeno rođene djece, kod koje je pravovremena dijagnostika izuzetno važna. Prema podacima iz ove ustanove, stopa ranog neonatalnog mortaliteta iznosi dva slučaja na hiljadu živorođenih, što ističu kao pokazatelj kvaliteta zdravstvene zaštite.

„Detekcija ranih promjena ultrazvukom mozga, kao dijagnostička metoda, zapravo je nešto što našim pedijatrima pomaže da na vrijeme dijagnosticiraju, ukoliko postoje neke promjene, prate i eventualno pravovremenim terapijskim mogućnostima i intervencijama omogućavaju ne samo preživljavanje, nego normalan psihomotorni razvoj“, rekao je prof. dr. Igor Hudić, pomoćnik direktora za medicinske poslove UKC-a Tuzla.

Uz unapređenje dijagnostičkih mogućnosti, iz UKC-a Tuzla stižu i ohrabrujući demografski podaci. Nakon približno 15 godina kontinuiranog pada, broj živorođene djece u tuzlanskom porodilištu ove godine pokazuje pozitivan trend. Prema dosadašnjim pokazateljima, očekuje se da bi godina mogla biti završena sa stotinjak novorođenčadi više nego prethodna, a detaljnija analiza najavljena je za početak naredne godine.