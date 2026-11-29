Suđe prije stavljanja u mašinu za pranje nije potrebno ispirati pod mlazom vode, ali je važno ukloniti veće ostatke hrane i pravilno rasporediti posuđe. Način punjenja mašine direktno utiče na to hoće li čaše, tanjiri i pribor nakon završenog programa biti dobro oprani i osušeni.

Prema uputama proizvođača kućanskih aparata, prethodno ispiranje nije potrebno jer mašina taj dio procesa obavlja tokom programa. Ipak, krupne ostatke hrane treba ukloniti kašikom ili viljuškom kako se ne bi nakupljali u filteru i ometali odvod vode.

Šta staviti u gornju, a šta u donju korpu?

Gornja korpa namijenjena je čašama, šoljama, manjim zdjelama i plastičnim posudama koje imaju oznaku da se mogu prati u mašini. Posuđe treba rasporediti tako da između njega ostane dovoljno prostora, jer nagurani predmeti mogu spriječiti ravnomjerno pranje.

U ovu korpu preporučuje se stavljati i osjetljivije staklo, keramiku i porculan. Plastične posude treba smjestiti dalje od izvora jače toplote, u skladu s uputama proizvođača.

Donja korpa predviđena je za veće i zaprljanije predmete, poput tanjira, lonaca, šerpi i tepsija. Velike tanjire za serviranje i daske za rezanje treba postaviti sa strane kako ne bi blokirali okretanje prskalica. Drvene daske preporučuje se prati ručno jer ih visoke temperature mogu oštetiti.

Zašto je važno kako okrećete suđe?

Tanjire, zdjele i druge predmete treba postaviti tako da njihova unutrašnjost bude okrenuta prema dolje ili prema mlazovima vode. Posuđe se ne smije preklapati jer voda i deterdžent u tom slučaju ne mogu doprijeti do svih površina.

Prije uključivanja mašine potrebno je provjeriti mogu li se prskalice slobodno okretati. Drške lonaca, kutlače ili drugi predmeti koji vire iz korpe mogu ih blokirati i umanjiti učinkovitost pranja.

Noževe postaviti oštricom prema dolje

Pribor za jelo također treba pravilno rasporediti. Noževe u korpi treba staviti oštricom prema dolje kako bi se smanjio rizik od povreda prilikom vađenja.

Ako mašina nema posebnu ladicu za pribor, viljuške i kašike preporučuje se izmiješati kako se ne bi međusobno zaglavile i spriječile prolazak vode.

Koje posuđe ne treba prati u mašini?

Prije stavljanja posuđa važno je provjeriti oznake proizvođača i uvjeriti se da je pogodno za mašinsko pranje. Visoke temperature i deterdženti mogu oštetiti pojedine materijale, uzrokovati pucanje, deformacije ili promjenu boje.

Prema preporukama, u mašinu ne treba stavljati predmete od aluminija, livenog željeza, kalaja, mesinga i bronze jer su osjetljivi na uslove mašinskog pranja.