Ove predmete nikada ne biste trebali prati u perilici posuđa

Edina Rizvić Aščić
Ove predmete nikada ne biste trebali prati u perilici posuđa
Foto: Pexels/ Ilustracija

Postoje predmeti koje svakodnevno koristimo, a koje iz navike bez razmišljanja stavljamo u perilicu posuđa. Upravo tu nastaje problem, jer visoke temperature, agresivni deterdženti i snažni mlazovi vode mogu trajno oštetiti određene kuhinjske stvari.

Ove predmete nikada ne biste trebali prati u perilici posuđa ako želite da vam duže traju i zadrže svoju funkciju.

Noževi i osjetljivo posuđe

Kuhinjski noževi spadaju među najčešće greške. Pranje u perilici može otupiti oštrice, a hemikalije iz tableta dodatno ubrzavaju taj proces. Osim toga, visoka temperatura često oštećuje drške, naročito one od drveta ili plastike. Ručno pranje u vrućoj vodi s tečnošću za suđe najbolja je opcija.

Neprianjajuće posuđe, naročito ono presvučeno teflonom, također ne podnosi uslove u perilici. Toplina i jaka sredstva za pranje vremenom uništavaju zaštitni sloj, zbog čega takve tave i šerpe gube svoju osnovnu namjenu. Ručno pranje blagim sredstvima produžit će im vijek trajanja.

Plastika, kristal i metali koji ne vole visoku temperaturu

Kod plastičnih posuda važno je provjeriti oznake proizvođača. Iako neke mogu u perilicu, mnoge ne podnose visoke temperature, pa se deformišu ili ispuštaju štetne materije. Ako nema jasne oznake da je posuda sigurna za perilicu, bolje je oprati je ručno.

Kristalno i fino porculansko posuđe posebno je osjetljivo. Perilica može oštetiti boju, uzrokovati zamućenje ili čak pucanje. Najsigurnije je prati ih toplom vodom, blagim sapunom i malo bijelog sirćeta, a zatim pažljivo osušiti mekom krpom.

Bakreno posuđe u perilici vrlo brzo mijenja boju, dok aluminijsko posuđe oksidira i gubi sjaj. Takve predmete je najbolje prati ručno, u toploj vodi s tečnošću za suđe, a aluminij čak i kratko namočiti prije pranja.

Drveni predmeti, greška koja se skupo plaća

Drveno posuđe, uključujući daske za rezanje, drvene kašike i predmete s drvenim ručkama, nikada ne biste trebali prati u perilici posuđa. Visoka temperatura i vlaga uzrokuju iskrivljenje, pucanje i ubrzano propadanje drveta.

Drvene daske za rezanje najbolje je oprati odmah nakon upotrebe vrućom vodom i tečnošću za suđe, a za dodatnu dezinfekciju može poslužiti bijeli ocat. Ove predmete nikada ne biste trebali prati u perilici posuđa ako želite očuvati njihovu strukturu i higijenu.

Iako perilica posuđa štedi vrijeme, važno je znati da nije sve predviđeno za takav način pranja, jer pogrešna navika može dovesti do trajnih oštećenja i nepotrebnih troškova.

 

pročitajte i ovo

Magazin

Račun za struju možete smanjiti i do 60 posto a evo...

Magazin

Savjeti za ishranu: Kako jesti puno i ostati vitak

Magazin

Sjeckanje luka bez suza: Jednostavan trik koji mijenja kuhanje iz korijena

Magazin

Trudnoća po sedmicama: Vodič kroz četrdeset sedmica iščekivanja

Magazin

Evo kako da vam tijesto ostane meko i svježe nekoliko dana

Magazin

Tri razloga zašto ne primjećujete rezultate treninga

Magazin

Zlato obara historijske rekorde, srebro bilježi najveći rast

Magazin

Muškarci ipak ne glume da su loše kad imaju temperaturu 37, postoje naučni dokazi

Magazin

Upozorenje stručnjaka: Dehidrirati zimi je lakše nego što mislite

Magazin

Dermatolog upozorava na najčešću grešku koju ljudi rade zimi

Magazin

Nova godina, stara obećanja: Zašto se uvijek vraćamo na isto

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]