Postoje predmeti koje svakodnevno koristimo, a koje iz navike bez razmišljanja stavljamo u perilicu posuđa. Upravo tu nastaje problem, jer visoke temperature, agresivni deterdženti i snažni mlazovi vode mogu trajno oštetiti određene kuhinjske stvari.

Ove predmete nikada ne biste trebali prati u perilici posuđa ako želite da vam duže traju i zadrže svoju funkciju.

Noževi i osjetljivo posuđe

Kuhinjski noževi spadaju među najčešće greške. Pranje u perilici može otupiti oštrice, a hemikalije iz tableta dodatno ubrzavaju taj proces. Osim toga, visoka temperatura često oštećuje drške, naročito one od drveta ili plastike. Ručno pranje u vrućoj vodi s tečnošću za suđe najbolja je opcija.

Neprianjajuće posuđe, naročito ono presvučeno teflonom, također ne podnosi uslove u perilici. Toplina i jaka sredstva za pranje vremenom uništavaju zaštitni sloj, zbog čega takve tave i šerpe gube svoju osnovnu namjenu. Ručno pranje blagim sredstvima produžit će im vijek trajanja.

Plastika, kristal i metali koji ne vole visoku temperaturu

Kod plastičnih posuda važno je provjeriti oznake proizvođača. Iako neke mogu u perilicu, mnoge ne podnose visoke temperature, pa se deformišu ili ispuštaju štetne materije. Ako nema jasne oznake da je posuda sigurna za perilicu, bolje je oprati je ručno.

Kristalno i fino porculansko posuđe posebno je osjetljivo. Perilica može oštetiti boju, uzrokovati zamućenje ili čak pucanje. Najsigurnije je prati ih toplom vodom, blagim sapunom i malo bijelog sirćeta, a zatim pažljivo osušiti mekom krpom.

Bakreno posuđe u perilici vrlo brzo mijenja boju, dok aluminijsko posuđe oksidira i gubi sjaj. Takve predmete je najbolje prati ručno, u toploj vodi s tečnošću za suđe, a aluminij čak i kratko namočiti prije pranja.

Drveni predmeti, greška koja se skupo plaća

Drveno posuđe, uključujući daske za rezanje, drvene kašike i predmete s drvenim ručkama, nikada ne biste trebali prati u perilici posuđa. Visoka temperatura i vlaga uzrokuju iskrivljenje, pucanje i ubrzano propadanje drveta.

Drvene daske za rezanje najbolje je oprati odmah nakon upotrebe vrućom vodom i tečnošću za suđe, a za dodatnu dezinfekciju može poslužiti bijeli ocat. Ove predmete nikada ne biste trebali prati u perilici posuđa ako želite očuvati njihovu strukturu i higijenu.

Iako perilica posuđa štedi vrijeme, važno je znati da nije sve predviđeno za takav način pranja, jer pogrešna navika može dovesti do trajnih oštećenja i nepotrebnih troškova.