Evo koliko često biste trebali mijenjati spužve za pranje suđa

Mislite da su vaše kuhinjske spužve samo običan alat za pranje posuđa? Razmislite ponovo.

Iako svakodnevno brišu tanjire, čaše i pribor, spužve su vlažne, tople i pune ostataka hrane – savršeno okruženje za rast milijardi bakterija. Nuačnici sada otkrivaju koliko mikroba zapravo živi u vašim spužvama i zašto bi možda bilo vrijeme da razmislite o alternativama, poput četki za pranje posuđa.

Prema BBC-u, mnoge vrste bakterija uspijevaju preživjeti u ekstremnim uslovima – od dubina Zemljine kore do smrznute tundre. Kućna spužva je, međutim, pravi raj za mikroorganizme. Topla je, vlažna i prepuna mrvica hrane, što je idealno mjesto za njihov rast.

Godine 2017., mikrobiolog Markus Egert sa Univerziteta Furtwangen otkrio je nevjerovatnu raznolikost mikroba u korištenim spužvama – čak 362 vrste. Na nekim mjestima gustoća bakterija dosezala je 54 milijarde po kvadratnom centimetru, što je slično količini bakterija u ljudskoj stolici. Spužve su pune rupica, koje mikrobi koriste kao “stanove” za rast. Lingchong You sa Univerziteta Duke 2022. godine pokazao je da različite veličine pora u spužvama potiču najveći rast bakterija, jer različiti mikrobi imaju različite potrebe.

Jesu li ove bakterije opasne?

Dobra vijest je da većina bakterija u spužvama nije štetna za zdravu osobu. Egertova studija pokazala je da pet od deset najčešćih vrsta bakterija može biti problematično samo za osobe sa slabijim imunološkim sistemom, starije osobe ili djecu. Jennifer Quinlan, profesorica sigurnosti hrane u SAD-u, otkrila je da samo 1–2% kuhinjskih spužvi sadrži bakterije povezane s trovanjem hranom. Većina mikroba uzrokuje samo neugodne mirise.

Ipak, postoje situacije u kojima spužve mogu biti rizične. Ako u njih dospije patogen poput salmonele, struktura spužve omogućava njegov rast. Studija norveškog instituta Nofima pokazala je da salmonela uspijeva preživjeti u spužvama, dok u četkama brzo ugine zahvaljujući boljoj ventilaciji i bržem sušenju.

Idealno je kuhinjsku spužvu mijenjati jednom sedmično.

Postoje i trikovi za održavanje higijene:

Pranje u mašini posuđa ili u mikrovalnoj rerni jednu minutu može uništiti većinu bakterija.

Stavljanje spužve u kipuću vodu ili dezinfekcijsko sredstvo takođe djeluje, iako neke bakterije mogu preživjeti.

Ne ostavljajte spužvu u sudoperu, osušite je između upotreba i uklonite višak vlage i ostatke hrane.

“Ne bih uopće koristio kuhinjske spužve. Četka je mnogo bolja opcija”, kaže Egert. Četke sadrže manje bakterija, brže se suše i lakše se čiste. Ako želite održavati kuhinju čistom i smanjiti izloženost potencijalno štetnim bakterijama, možda je pravo vrijeme da spužvu zamijenite četkom.