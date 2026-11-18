Haris Tabaković, nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine, danas je uspješno operisan u Austriji nakon povrede meniskusa koju je zadobio tokom utakmice protiv Švedske. Bh. napadač oglasio se nakon operacije i zahvalio svima na podršci i porukama koje je dobio.

Tabaković se povrijedio u susretu Lige nacija protiv Švedske, u kojem je reprezentacija BiH poražena rezultatom 3:2. Selektor Sergej Barbarez naknadno je potvrdio da je riječ o rupturi meniskusa, zbog čega je operativni zahvat bio neophodan.

Nakon uspješno obavljene operacije, 32-godišnji napadač podijelio je ohrabrujuću poruku na društvenim mrežama.

“Operacija je uspješno prošla i sada slijedi oporavak. Hvala vam na podršci i što ste mislili na mene. To mi zaista mnogo znači. Vraćam se još jači!”, poručio je Tabaković.

Reprezentativac BiH ovom prilikom napravio je i lijep gest prema doktoru koji ga je operisao, poklonivši mu dres nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Haris Tabaković van terena do kraja godine

Prema dosadašnjim informacijama, Haris Tabaković neće se vraćati na teren do kraja 2026. godine, a naredni period provest će na rehabilitaciji.

Selektor Sergej Barbarez ranije je izrazio očekivanje da će napadač RB Salzburga biti potpuno spreman za utakmice baraža koje reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuju u martu 2027. godine.