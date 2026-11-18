Sportski direktor Reprezetnacije BiH Emir Spahić oglasio se povodom rođendana dječaka Uroša iz Banje Luke, mladog navijača fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji je svoj poseban dan proslavio na stadionu Bilino polje u Zenici, uz Zmajeve.

Nekadašnji kapiten reprezentacije BiH uputio mu je emotivnu rođendansku čestitku i poručio da će ovaj događaj ostati jedna od njegovih najljepših uspomena.

Uroš je imao priliku da rođendan provede uz reprezentativce Bosne i Hercegovine i bude dio atmosfere na Bilinom polju, gdje su Zmajevi igrali protiv Rumunije.

Spahić je na društvenim mrežama podijelio priču o mladom navijaču, ističući njegovu ljubav prema reprezentaciji i sportu.

„Naš mali navijač Uroš iz Banje Luke danas je imao poseban razlog za osmijeh, ali i rođendan koji će, sigurni smo, pamtiti cijelog života“, napisao je Spahić.

Naglasio je da su emocije i radost dječaka pokazatelj koliko sport može značiti najmlađim navijačima.

„Možda je još mali, ali ljubav prema sportu, emocije i radost koje nosi u sebi pokazuju da su najljepše priče upravo one koje se rađaju iz iskrenog srca“, naveo je.

Posebno se obratio Urošu, uputivši mu rođendanske želje.

„Uroše moj, sa malim zakašnjenjem, neka ti je sretan rođendan! Da si nam živ, zdrav, nasmijan i da ti se ostvare sve želje. Neka ti ovaj dan bude samo jedna od mnogih lijepih uspomena koje ćeš nositi kroz život“, poručio je Spahić.

Objavu je završio riječima: „Sretan ti rođendan, mali šampione! Jednom Zmaj, uvijek Zmaj!“

Uroš je tako svoj rođendan obilježio na stadionu Bilino polje, gdje je reprezentacija Bosne i Hercegovine u utorak navečer savladala Rumuniju rezultatom 2:1 u posljednjem kolu UEFA Lige nacija.