Amar Dedić se oporavio od povrede, povratak na teren sve bliže

RTV SLON
Foto: Newcastle United

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić oporavio se od povrede i ponovo trenira punim intenzitetom, što je dobra vijest za Newcastle United i bh. nacionalni tim.

Dedić je zbog povrede propustio posljednje okupljanje reprezentacije BiH i utakmice Lige nacija. Njegov povratak treninzima sada otvara mogućnost da se uskoro ponovo nađe u takmičarskom ritmu.

Prema pisanju engleskih medija, očekuje se da bi mogao dobiti minutažu u utakmici šestog kola engleskog Premiershipa, u kojoj Newcastle u ponedjeljak igra protiv Coventryja.

Bh. fudbaler privukao je pažnju dobrim nastupima na početku sezone, a Newcastle ga je proglasio igračem mjeseca augusta. U dosadašnjem dijelu sezone upisao je tri asistencije.

Njegov eventualni povratak na teren bit će važan korak nakon pauze zbog povrede, dok će konačna odluka o nastupu zavisiti od procjene stručnog štaba.

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