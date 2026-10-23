Tarik Muharemović oduševio Engleze: Otkrio šta je naučio od oca Rasima

Tarik Muharemović nastavlja oduševljavati navijače Leedsa igrama u engleskoj Premier ligi, a reprezentativac Bosne i Hercegovine otkrio je ko je najzaslužniji za jednu od njegovih najvećih prednosti na terenu. Mladi defanzivac, koji je ovog ljeta stigao u Englesku, već je dva puta uzastopno proglašen najboljim igračem svog kluba prema izboru navijača.

Priznanja za august i septembar potvrda su odličnog početka njegove karijere na Elland Roadu. U razgovoru za zvaničnu stranicu Leedsa govorio je o prilagodbi engleskom fudbalu, razlikama u odnosu na italijansku Seriju A, ali i podršci koju dobija od porodice.

Muharemović priznaje da je prije dolaska imao određene nedoumice o tome kako će se snaći u jednoj od najzahtjevnijih liga svijeta.

“Kada sam stigao, pomalo sam razmišljao kakva će biti liga i kako ću se prilagoditi. Tempo je zaista visok, ali uspio sam se uklopiti. Ipak, ovo je tek početak i moram nastaviti ovako, ako mogu i bolje, do kraja sezone”, kazao je bh. reprezentativac.

Tarik Muharemović među najboljima u Premier ligi po igri glavom

Osim sigurnosti u odbrani, Muharemović se ističe i kao ozbiljna prijetnja protivničkom golu, naročito nakon prekida.

Prema podacima analitičke kompanije Gradient Sports, zauzima treće mjesto u Premier ligi po sposobnosti upućivanja opasnih udaraca glavom, iza Erlinga Haalanda i Thierna Barryja. Među centralnim defanzivcima trenutno je najbolje rangiran u toj kategoriji.

U dosadašnjem dijelu prvenstva uputio je šest udaraca glavom prema golu, dok je pet njegovih uspješnih zračnih duela završilo udarcem Leedsa prema protivničkom golu.

Za ovu vještinu, kako kaže, najveće zasluge pripadaju njegovom ocu Rasimu.

“Mislim da sam to naučio od svog oca. Uvijek je bio najbolji u igri glavom, bilo u porodici ili među prijateljima. Kad god smo zajedno trenirali, govorio mi je da moram biti bolji u skoku i igri glavom”, ispričao je Muharemović.

Dodao je da je još kao dječak posebno volio učestvovati u napadačkim prekidima, a danas mu takav način igre omogućava da bude opasan i pred protivničkim golom.

Otac Rasim prati ga i na gostovanjima Leedsa

Rasim Muharemović postao je prepoznatljiv i među navijačima engleskog kluba jer redovno dolazi na utakmice kako bi podržao sina.

“Otac dolazi na svaku utakmicu, uključujući i gostovanja. U Italiji je pratio sve domaće i neka gostovanja, ali ove godine odlučio je da ne propusti nijednu utakmicu Premier lige”, otkrio je reprezentativac BiH.

Muharemović je govorio i o razlikama između italijanskog i engleskog fudbala, naglašavajući da mu posebno odgovara dinamičniji stil igre u Premier ligi.

“Italijanski fudbal je taktički zahtjevniji, a ovdje se igra mnogo otvorenije. U Italiji gotovo nikada nisam prelazio centar, dok ovdje postajem napadač. Ali, to mi se sviđa”, objasnio je.

Njegove kvalitete došle su do izražaja i u remiju Leedsa protiv Manchester Uniteda rezultatom 1:1, kada je nakon prekida asistirao Dominicu Calvert-Lewinu za izjednačujući pogodak.

Dvadesettrogodišnji reprezentativac tako je već u prvim mjesecima u Engleskoj postao jedan od zapaženijih igrača Leedsa, a nagrade za najboljeg igrača kluba u augustu i septembru osvojio je glasovima navijača.